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Черниговский Call-центр ЖКХ станет общегородским
- Сегодня, 15:46
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В Чернигове недавно создан городской Call-центр, который охватывал сначала только сферу ЖКХ города. Сейчас он расширяет свои возможности, чтобы стать универсальным помощником для горожан. Об этом шла речь на рабочем совещании в Черниговском городском совете 3 марта, в которой приняли участие представители коммунальной сферы и других обслуживающих предприятий города.
Заместитель городского головы Александр Ломако напомнил, что в прошлом году при 10-м ЖЭКе был создан Call-центр, чтобы систематизировать все обращения граждан, которые поступают по сфере жилищно-коммунального хозяйства, и оперативно реагировать.
Теперь жителям города стало проще решать проблемы, а городской власти легче контролировать их выполнение коммунальными службами городского совета.
Только в начале своей работы, за 2 месяца, городской Call-центр обработал более 6000 обращений черниговцев.
Учитывая это, для оперативного реагирования на все проблемы города и улучшения обратной связи с его жителями, городские власти считают целесообразным распространить возможности Call-центра и на другие сферы жизнедеятельности города.
А именно Александр Ломако сообщил, что после посещения Call-центра и ознакомления с его работой, городской голова дал поручение создать на его базе общегородской Call-центр, который будет работать в первую очередь с обращениями относительно сферы ЖКХ, но до его реагирования также будут подключены все коммунальные предприятия, транспорт и другие службы города. Это позволит систематизировать все обращения граждан по общегородских проблем.
Комментируя работу Call-центра в течение 2-х месяцев, начальник управления ЖКХ городского совета Ярослав Куц отметил, что главная задача этой службы - принять обращение от жителей города и передать его непосредственному исполнителю.
По степени срочности реагирования все заявки разбиты на 4 коды:
- Красный - аварийный, то есть реагирования в течение часа,
- Желтый - в течение суток,
- Зеленый - в течение 2-х недель,
- Синий - консультативный.
Также он сообщил, что создана единая база обращений от черниговцев и работа над каждым обращением проходит 5 этапов. В частности: прием обращения, передача его на выполнение, непосредственное выполнение соответствующими службами, проверка исполнения, предусматривает обратный звонок заявителю и его подтверждения устранения проблемы, и только после этого закрытия обращения.
Начальник Call-центра Оксана Дубровная рассказала, что работа центра круглосуточная, днем на изменении 7 человек, а всего работает 15. Связаться можно по телефону 0800509350 бесплатно.
Всем представителям обслуживающих предприятий города, в том числе КП «Черниговводоканал», ОАО "Черниговгаз", КЭП «Черниговская ТЭЦ ООО« Фирма Технова », ОАО« Облтеплокомуненерго », предложено до 15 марта внести свои предложения и замечания в Порядок взаимодействия с Call-центром , чтобы распространить его реагирования с коммунальной сферы по всем направлениям жизнедеятельности города.
Заместитель городского головы Александр Ломако напомнил, что в прошлом году при 10-м ЖЭКе был создан Call-центр, чтобы систематизировать все обращения граждан, которые поступают по сфере жилищно-коммунального хозяйства, и оперативно реагировать.
Теперь жителям города стало проще решать проблемы, а городской власти легче контролировать их выполнение коммунальными службами городского совета.
Только в начале своей работы, за 2 месяца, городской Call-центр обработал более 6000 обращений черниговцев.
Учитывая это, для оперативного реагирования на все проблемы города и улучшения обратной связи с его жителями, городские власти считают целесообразным распространить возможности Call-центра и на другие сферы жизнедеятельности города.
А именно Александр Ломако сообщил, что после посещения Call-центра и ознакомления с его работой, городской голова дал поручение создать на его базе общегородской Call-центр, который будет работать в первую очередь с обращениями относительно сферы ЖКХ, но до его реагирования также будут подключены все коммунальные предприятия, транспорт и другие службы города. Это позволит систематизировать все обращения граждан по общегородских проблем.
Комментируя работу Call-центра в течение 2-х месяцев, начальник управления ЖКХ городского совета Ярослав Куц отметил, что главная задача этой службы - принять обращение от жителей города и передать его непосредственному исполнителю.
По степени срочности реагирования все заявки разбиты на 4 коды:
- Красный - аварийный, то есть реагирования в течение часа,
- Желтый - в течение суток,
- Зеленый - в течение 2-х недель,
- Синий - консультативный.
Также он сообщил, что создана единая база обращений от черниговцев и работа над каждым обращением проходит 5 этапов. В частности: прием обращения, передача его на выполнение, непосредственное выполнение соответствующими службами, проверка исполнения, предусматривает обратный звонок заявителю и его подтверждения устранения проблемы, и только после этого закрытия обращения.
Начальник Call-центра Оксана Дубровная рассказала, что работа центра круглосуточная, днем на изменении 7 человек, а всего работает 15. Связаться можно по телефону 0800509350 бесплатно.
Всем представителям обслуживающих предприятий города, в том числе КП «Черниговводоканал», ОАО "Черниговгаз", КЭП «Черниговская ТЭЦ ООО« Фирма Технова », ОАО« Облтеплокомуненерго », предложено до 15 марта внести свои предложения и замечания в Порядок взаимодействия с Call-центром , чтобы распространить его реагирования с коммунальной сферы по всем направлениям жизнедеятельности города.
Источник: 0462.ua
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