4ернігів.інфо » Стрічка новин » На чем должна ездить городская власть Чернигова?
На чем должна ездить городская власть Чернигова?
- Вчера, 16:18
- Просмотров: 30
Черниговский горсовет планирует обновить транспорт. Об этом заявил сам мэр Владислав Атрошенко на одном из заседаний исполнительного комитета.
Спустя неделю после такого заявления на местном сайте петиций появилось предложение «Вітчизняний транспорт для Чернігівської міської ради», в котором намерения мэра расцениваются как… преступление.
Что обо всем этом думают черниговцы – мы спросили у прохожих.
Лидия, пенсионер:
– Что за вопрос такой? Конечно, городская власть должна ездить на общественном транспорте, как и все мы.
Ну а если для каких-то целей им надо машина, то пусть ездят на том, что есть, а не покупают новые авто. Пусть лучше обновят троллейбусный парк.
Я сейчас на троллейбусах езжу не часто, но приходится. Приятно отметила для себя новый маршрут № 11, где ходят новые троллейбусы.
Вот бы все машины в троллейбусном парке были такие! Это же просто не сравнимо с этими старыми «тарахтелками», например на 8-м маршруте.
Марина, в декретном отпуске:
– Старые «Волги» ездят? Ездят. Что еще надо, чтобы добраться до пункта назначения? Думаю, что необходимости обновлять транспорт горсовета сейчас нет.
То, что «Волги» много едят топлива, а другие авто меньше, – это еще не значит, что купить новые будет экономически выгоднее. За сколько они окупятся? Думаю, что у нас в городе есть более насущные проблемы.
И вообще, надо быть ближе к народу и ездить в общественном транспорте. В этом нет ничего такого.
Мы же все ездим: и с детьми люди ездят, и беременные… Считаю, что чиновники не должны иметь никаких привилегий в этом плане.
Сергей, инженер-строитель:
– Да, если «Волги» поменять на Renault, это будет намного экономнее в плане горючего. Да и стоит такое авто не так уж и дорого. За несколько лет всё окупится…
Но желательно, чтобы наша власть ездила на общественном транспорте и чувствовала все проблемы маршруток и троллейбусов на себе.
А заодно увидела, какой у нас в Чернигове пассажиропоток – реальный, а не тот, что показывают перевозчики. Вот тогда бы всё, что касается городского транспорта, встало на свои места.
Сейчас я, к счастью, мало пользуюсь маршрутками, но еще полгода назад ездил каждый день по три-четыре раза. Это же кошмар!
Самый ужасный маршрут, например, 30-й: самый переполненный (причем бывает такое в любое время дня), самые неадекватные водители, а сами маршрутки – вообще аварийные.
Очень часто я там наблюдал и дырки в полу, и отсутствие поручней, и как сиденья шатаются… Вот это городской власти не мешало бы увидеть!
Александр, пенсионер:
– «Волга», Renault… Что тут думать? Они должны ездить на том, на чем и я, простой человек. А я езжу на общественном транспорте.
Спустя неделю после такого заявления на местном сайте петиций появилось предложение «Вітчизняний транспорт для Чернігівської міської ради», в котором намерения мэра расцениваются как… преступление.
Что обо всем этом думают черниговцы – мы спросили у прохожих.
Лидия, пенсионер:
– Что за вопрос такой? Конечно, городская власть должна ездить на общественном транспорте, как и все мы.
Ну а если для каких-то целей им надо машина, то пусть ездят на том, что есть, а не покупают новые авто. Пусть лучше обновят троллейбусный парк.
Я сейчас на троллейбусах езжу не часто, но приходится. Приятно отметила для себя новый маршрут № 11, где ходят новые троллейбусы.
Вот бы все машины в троллейбусном парке были такие! Это же просто не сравнимо с этими старыми «тарахтелками», например на 8-м маршруте.
Марина, в декретном отпуске:
– Старые «Волги» ездят? Ездят. Что еще надо, чтобы добраться до пункта назначения? Думаю, что необходимости обновлять транспорт горсовета сейчас нет.
То, что «Волги» много едят топлива, а другие авто меньше, – это еще не значит, что купить новые будет экономически выгоднее. За сколько они окупятся? Думаю, что у нас в городе есть более насущные проблемы.
И вообще, надо быть ближе к народу и ездить в общественном транспорте. В этом нет ничего такого.
Мы же все ездим: и с детьми люди ездят, и беременные… Считаю, что чиновники не должны иметь никаких привилегий в этом плане.
Сергей, инженер-строитель:
– Да, если «Волги» поменять на Renault, это будет намного экономнее в плане горючего. Да и стоит такое авто не так уж и дорого. За несколько лет всё окупится…
Но желательно, чтобы наша власть ездила на общественном транспорте и чувствовала все проблемы маршруток и троллейбусов на себе.
А заодно увидела, какой у нас в Чернигове пассажиропоток – реальный, а не тот, что показывают перевозчики. Вот тогда бы всё, что касается городского транспорта, встало на свои места.
Сейчас я, к счастью, мало пользуюсь маршрутками, но еще полгода назад ездил каждый день по три-четыре раза. Это же кошмар!
Самый ужасный маршрут, например, 30-й: самый переполненный (причем бывает такое в любое время дня), самые неадекватные водители, а сами маршрутки – вообще аварийные.
Очень часто я там наблюдал и дырки в полу, и отсутствие поручней, и как сиденья шатаются… Вот это городской власти не мешало бы увидеть!
Александр, пенсионер:
– «Волга», Renault… Что тут думать? Они должны ездить на том, на чем и я, простой человек. А я езжу на общественном транспорте.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
Транспорт в Чернигове обещают взять под контроль
Транспортные вопросы в Чернигове теперь кроме профильного управления будет контролировать еще и
Черниговцы видят необходимость, чтобы в горсовете был отечественный транспо ...
На местном сайте петиций появилось предложение: «Вітчизняний транспорт для Чернігівської міської
Черниговцы предлагают пересечь маршруты троллейбусов №2 и №8
На местном сайте петиций появилось предложение – продлить троллейбусный маршрут №2.
Будут ли доноры ездить бесплатно в черниговском транспорте?
На местном сайте петиций появилась просьба оставить бесплатный проезд в троллейбусах города для
Деснянский районный суд завтра рассмотрит дело стоимости проезда в городск ...
Деснянский районный суд завтра рассмотрит дело о признании незаконным решения исполнительного
Через пять дней черниговцы снова должны платить 3,5 грн в автобусах и 2 грн ...
Через пять дней черниговцы снова должны платить повышенную стоимость проезда в общественном
Сессия Черниговского областного совета внесла изменения в пе... В с.Киселивка прошли общественные слушания по объединению Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –... Народная артистка с Нежинщины будет учиться пению у Джамалы
Добавить комментарий!