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Ирина Варвинец удивила всех черниговских болельщиков

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:31
  • Просмотров: 38
Ирина Варвинец удивила всех черниговских болельщиковНа этапе Кубка мира в Южной Корее черниговская спортсменка выдала потрясающий результат в гонке преследования, отыграв 20 позиций!

В спринте Ирина заняла 44-е место и, казалось, что претендовать на что-то в персьюте не могла. Но наша спортсменка решила не сдаваться.

Во многом способствовала прорыву отличная стрельба. Во-первых, из 20 выстрелов лишь один оказался неточным, а во-вторых, Ирина Варвинец показала лучшую в гонке скорострельность.

Например, у лидера гонки – немки Лауры Далмайер – черниговская биатлонистка только за счет быстрой работы на рубеже отыграла 42 секунды!

К концу сезона значительно улучшились и скоростные показатели спортсменки. В этой гонке по чистому ходу на трассе она показала 15-й результат.

В итоге с 44-го Ирина Варвинец поднялась на 24-е место.

Сегодня она стартует на первом этапе эстафетной гонки Кубка мира. Старт – в 9.30. В мужской эстафете, которая начнется в 12.45, побегут черниговцы Артем Прима и Сергей Семенов.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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