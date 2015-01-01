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Умер известный черниговский архитектор

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:02
  • Просмотров: 30
Умер известный черниговский архитекторВчера, 4 марта, умер Вильям Жигинас – известный в Чернигове архитектор, автор многочисленных проектов жилых домов (например, на ул. Чернышевского) и других зданий.

Печальную новость сообщил черниговский активист, руководитель ОО «Простір злагоди» Геннадий Добровинский на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

- У Вильям Иосифовича осталось множество незавершенных архитектурных проектов. И в нем поразительно сочетались мудрость и опыт человека построившего тысячи (!) зданий с детской наивной верой в торжество справедливости, - написал активист.

Он напомнил, что в последнее время за здание, в котором размещалась архитектурная мастерская Вильяма Жигинаса, велась борьба, в подробностях которой разбираются правоохранители.

Также Геннадия Добровинский предложил разместить в здании Черниговскую детскую художественную школу, которая сейчас находится в поисках нового помещения.

Среди свежих работ Вильяма Жигинаса – уникальная школа в Седневе и пока нереализованные проекты реконструкции Театра кукол и музыкальной школы в Чернигове.
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Источник: 0462.ua

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