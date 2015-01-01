Умер известный черниговский архитектор

Печальную новость сообщил черниговский активист, руководитель ОО «Простір злагоди» Геннадий Добровинский на своей странице в социальной сети «Фейсбук».- У Вильям Иосифовича осталось множество незавершенных архитектурных проектов. И в нем поразительно сочетались мудрость и опыт человека построившего тысячи (!) зданий с детской наивной верой в торжество справедливости, - написал активист.Он напомнил, что в последнее время за здание, в котором размещалась архитектурная мастерская Вильяма Жигинаса, велась борьба, в подробностях которой разбираются правоохранители.Также Геннадия Добровинский предложил разместить в здании Черниговскую детскую художественную школу, которая сейчас находится в поисках нового помещения.Среди свежих работ Вильяма Жигинаса – уникальная школа в Седневе и пока нереализованные проекты реконструкции Театра кукол и музыкальной школы в Чернигове.