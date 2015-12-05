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Черниговский «Буревестник» бороться за медали не будет
- Вчера, 17:27
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Завершился регулярный чемпионат Украины по волейболу среди команд Суперлиги. В последнем туре черниговская команда играла в Днипре.
Перед решающими матчами «Буревестник» отставал от 4-го места, которое занимала «Винница», на 4 очка.
При этом черниговцы должны были сыграть дважды в гостях против «Днепра», а конкуренты – в Харькове против «Юракадемии».
Первый игровой день принес позитивные новости. «Буревестник» со счетом 3:1 обыграл соперника, набрав 3 очка, а «Винница» хоть и выиграла свой матч, но набрала только 2 балла.
Перед последними поединками преимущество «Винницы» сократилось до 3 очков и в такой ситуации для «Буревестник» был только один вариант позитивного исхода – еще одна своя победа со счетом 3:1 или 3:0 и поражение с таким же результатом конкурентов.
Но получилось совсем не так. «Винница» снова выцарапала победу со счетом 3:2, а черниговцы и вовсе проиграли.
Таким образом, «Буревестник» занял 5-е место в регулярном чемпионате и на втором этапе будет бороться за 5-8 места по итогам всего турнира.
Перед решающими матчами «Буревестник» отставал от 4-го места, которое занимала «Винница», на 4 очка.
При этом черниговцы должны были сыграть дважды в гостях против «Днепра», а конкуренты – в Харькове против «Юракадемии».
Первый игровой день принес позитивные новости. «Буревестник» со счетом 3:1 обыграл соперника, набрав 3 очка, а «Винница» хоть и выиграла свой матч, но набрала только 2 балла.
Перед последними поединками преимущество «Винницы» сократилось до 3 очков и в такой ситуации для «Буревестник» был только один вариант позитивного исхода – еще одна своя победа со счетом 3:1 или 3:0 и поражение с таким же результатом конкурентов.
Но получилось совсем не так. «Винница» снова выцарапала победу со счетом 3:2, а черниговцы и вовсе проиграли.
Таким образом, «Буревестник» занял 5-е место в регулярном чемпионате и на втором этапе будет бороться за 5-8 места по итогам всего турнира.
Источник: 0462.ua
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