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Черниговский «Буревестник» бороться за медали не будет

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:27
  • Просмотров: 28
Черниговский «Буревестник» бороться за медали не будетЗавершился регулярный чемпионат Украины по волейболу среди команд Суперлиги. В последнем туре черниговская команда играла в Днипре.

Перед решающими матчами «Буревестник» отставал от 4-го места, которое занимала «Винница», на 4 очка.

При этом черниговцы должны были сыграть дважды в гостях против «Днепра», а конкуренты – в Харькове против «Юракадемии».

Первый игровой день принес позитивные новости. «Буревестник» со счетом 3:1 обыграл соперника, набрав 3 очка, а «Винница» хоть и выиграла свой матч, но набрала только 2 балла.

Перед последними поединками преимущество «Винницы» сократилось до 3 очков и в такой ситуации для «Буревестник» был только один вариант позитивного исхода – еще одна своя победа со счетом 3:1 или 3:0 и поражение с таким же результатом конкурентов.

Но получилось совсем не так. «Винница» снова выцарапала победу со счетом 3:2, а черниговцы и вовсе проиграли.

Таким образом, «Буревестник» занял 5-е место в регулярном чемпионате и на втором этапе будет бороться за 5-8 места по итогам всего турнира.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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