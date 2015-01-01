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Чернигов: пиротехники ДСНС Украины совершенствовали свое профессиональное мастерство

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:02
  • Просмотров: 21
Чернигов: пиротехники ДСНС Украины совершенствовали свое профессиональное мастерствоВ период с 1 по 3 марта со специалистами группы пиротехнических работ и отделения подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ДСНС Украины в Черниговской области проведены учебные сборы по вопросам организации и проведения работ по гуманитарному разминированию на территории области, порядка уничтожения обнаруженных боеприпасов, а также правил безопасности во время выполнения задач по назначению.

В ходе теоретической подготовки пиротехники ДСНС повторили

руководящие документы, регламентирующие деятельность подразделения, характеристики

взрывоопасных предметов, меры безопасности при обращении с

боеприпасами, взрывчатыми веществами и средствами подрыва.

Одним из этапов сборов было практическая отработка по подрыву льда

и ледяных заторов. Занятия проводились в искусственном водоеме на полосе

психологической подготовки личного состава подразделений Управления ДСНС

Украина в Черниговской области, вблизи с. Новый Белоус. пиротехники с

соблюдением мер безопасности вязали заряды, проводили их закладки и

провели подрыв льда.

По итогам учебных сборов пиротехники ДСНС сдали

квалификационные зачеты по организации и проведению пиротехнических работ,

связанных с обезвреживанием взрывоопасных предметов.

Управление ДСНС Украины в Черниговской областишаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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