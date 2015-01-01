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Чернигов: пиротехники ДСНС Украины совершенствовали свое профессиональное мастерство
- Сегодня, 09:02
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В период с 1 по 3 марта со специалистами группы пиротехнических работ и отделения подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ДСНС Украины в Черниговской области проведены учебные сборы по вопросам организации и проведения работ по гуманитарному разминированию на территории области, порядка уничтожения обнаруженных боеприпасов, а также правил безопасности во время выполнения задач по назначению.
В ходе теоретической подготовки пиротехники ДСНС повторили
руководящие документы, регламентирующие деятельность подразделения, характеристики
взрывоопасных предметов, меры безопасности при обращении с
боеприпасами, взрывчатыми веществами и средствами подрыва.
Одним из этапов сборов было практическая отработка по подрыву льда
и ледяных заторов. Занятия проводились в искусственном водоеме на полосе
психологической подготовки личного состава подразделений Управления ДСНС
Украина в Черниговской области, вблизи с. Новый Белоус. пиротехники с
соблюдением мер безопасности вязали заряды, проводили их закладки и
провели подрыв льда.
По итогам учебных сборов пиротехники ДСНС сдали
квалификационные зачеты по организации и проведению пиротехнических работ,
связанных с обезвреживанием взрывоопасных предметов.
Управление ДСНС Украины в Черниговской области
В ходе теоретической подготовки пиротехники ДСНС повторили
руководящие документы, регламентирующие деятельность подразделения, характеристики
взрывоопасных предметов, меры безопасности при обращении с
боеприпасами, взрывчатыми веществами и средствами подрыва.
Одним из этапов сборов было практическая отработка по подрыву льда
и ледяных заторов. Занятия проводились в искусственном водоеме на полосе
психологической подготовки личного состава подразделений Управления ДСНС
Украина в Черниговской области, вблизи с. Новый Белоус. пиротехники с
соблюдением мер безопасности вязали заряды, проводили их закладки и
провели подрыв льда.
По итогам учебных сборов пиротехники ДСНС сдали
квалификационные зачеты по организации и проведению пиротехнических работ,
связанных с обезвреживанием взрывоопасных предметов.
Управление ДСНС Украины в Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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