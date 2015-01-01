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Черниговская область: в результате собственной неосторожности при курении погибла 60-летняя женщина
- Сегодня, 09:31
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3 марта в 07:15 в Службу спасения & quot; 101 & quot; в Носовском районе поступило сообщение о пожаре в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по ул. Центральной, 47 в г.. Носовка.
По вызову на место происшествия оперативно прибыло отделение семнадцатый
государственной пожарно-спасательной части УДСНС Украины в Черниговской
области. Спасатели в аппаратах защиты органов дыхания и зрения поднялись
в задымленной квартиры на пятом этаже, где во время проведения разведки на
полу в коридоре обнаружили тело 60-летней хозяйки без признаков жизни.
Пожарные в 7:22 пожар был локализован, а в 07:25 окончательно
ликвидировали и не допустили распространения пламени на другие комнаты
помещения. Огнем уничтожен диван, повреждены вещи домашнего обихода.
По предварительным данным, причиной трагедии послужила неосторожность
при курении хозяйки квартиры.
К ликвидации пожара привлекалось 4 человека личного состава и 1
единица специальной техники.
В связи с этим, спасатели обращаются к гражданам быть
внимательными и осторожными в обращении с огнем, не допускать курения в
постели, тщательно тушить окурки и спички.
В ДСНС Украины в Черниговской области
По вызову на место происшествия оперативно прибыло отделение семнадцатый
государственной пожарно-спасательной части УДСНС Украины в Черниговской
области. Спасатели в аппаратах защиты органов дыхания и зрения поднялись
в задымленной квартиры на пятом этаже, где во время проведения разведки на
полу в коридоре обнаружили тело 60-летней хозяйки без признаков жизни.
Пожарные в 7:22 пожар был локализован, а в 07:25 окончательно
ликвидировали и не допустили распространения пламени на другие комнаты
помещения. Огнем уничтожен диван, повреждены вещи домашнего обихода.
По предварительным данным, причиной трагедии послужила неосторожность
при курении хозяйки квартиры.
К ликвидации пожара привлекалось 4 человека личного состава и 1
единица специальной техники.
В связи с этим, спасатели обращаются к гражданам быть
внимательными и осторожными в обращении с огнем, не допускать курения в
постели, тщательно тушить окурки и спички.
В ДСНС Украины в Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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