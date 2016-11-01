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Украинские и польские пограничники совместно задержали группу лиц, которые переправляли контрабандные сигареты через границу

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:31
  • Просмотров: 16
Украинские и польские пограничники совместно задержали группу лиц, которые переправляли контрабандные сигареты через границуГосударственная пограничная служба Украины и правоохранительные органы европейских стран-соседей продолжают проводить совместные мероприятия по пресечению противоправной деятельности на государственной границе, в частности, связанные с незаконным перемещением табачных изделий в страны ЕС.
Так, сегодня ночью, на украинском-польской границе сотрудниками отдела «Новогрузьке» Луцкого отряда и польскими пограничниками была задержана группа лиц по обе стороны реки Западный Буг, которые пытались незаконно переправить через границу 24 ящика табачных изделий.
В результате специальных мероприятий польские коллеги задержали одного гражданина Украины с коробами табака, обернутыми в полиэтилен, которые только что были переправлены через реку, а в свою очередь украинские пограничники задержали в 100 метрах от реки 3-х наших соотечественников, жителей районного центра Любомль, с надутым резиновой лодкой, которые спешно возвращались от госграницы.
Во время собеседования задержаны украинскими пограничниками граждане Украины объяснили, что они за вознаграждение согласились помочь переправить пакеты в Польшу задержанному поляками мужу.
Сейчас выясняются все обстоятельства правонарушения, продолжаются проверочные мероприятия по установлению круга всех причастных лиц. А в отношении задержанных готовятся материалы о привлечении к ответственности за нарушение пограничного законодательства.шаблоны для dleскачать фильмы


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