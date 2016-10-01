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Восстановленные за бюджетные средства крыши будут принимать на балансы ЖЭКов только после дополнительной проверки

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:32
  • Просмотров: 26
Восстановленные за бюджетные средства крыши будут принимать на балансы ЖЭКов только после дополнительной проверкиКачество работ по восстановлению кровель в многоквартирных жилых домах Чернигова, проведенных по заказу управления капитального строительства городского совета, проверит специальная комиссия. Распоряжение о ее создании подписал 2 марта Черниговский городской голова Владислав Атрошенко.

Работа этой комиссии – дополнительная мера перед тем, как исполком городского совета передаст эти отремонтированные кровли на баланс жилищных организаций.

Всего предстоит проверить кровли по 18 адресам:

ул. Защитников Украины, 9а, 10-А, 12-А, 12-Б;
ул. Генерала Пухова, 115;
ул. Генерала Белова, 18;
ул. Летная, 4;
ул. Волковича, 9;
ул. Ивана Богуна, 44;
ул. Вячеслава Черновола, 32;
ул. Хлебопекарская, 16;
ул. Толстого, 152;
ул. Дмитрия Самоквасова, 1;
ул. Мстиславская, 10;
ул. Гончая, 76;
ул. Просвещения, 86;
просп. Мира, 147, 149.
На работу комиссии отведено неделю. О результатах проверки она отчитается мэру до 10 марта. В составе комиссии – профильные заместители городского головы, руководители профильных управлений городского совета и профильных депутатских комиссий. Также участие в проверках и работе комиссии, по желанию, могут принять другие депутаты городского совета.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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