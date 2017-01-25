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В сентябре в Чернигове пройдет бизнес-фестиваль

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:07
  • Просмотров: 26
В сентябре в Чернигове пройдет бизнес-фестивальВ сентябре в Чернигове состоится «Бизнес-фест». Соответствующее распоряжение подписал Черниговский городской голова Владислав Атрошенко 1 марта.

В документе указано, что организационному комитету сроком до 1 мая нужно разработать детальный план и программу проведения «Бизнес-феста».

«Бизнес-фест» будет проводиться в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Чернигове на 2017–2020 годы. Время его проведения приурочено к профессиональному празднику – Дню предпринимателя.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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