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В сентябре в Чернигове пройдет бизнес-фестиваль
- Сегодня, 13:07
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В сентябре в Чернигове состоится «Бизнес-фест». Соответствующее распоряжение подписал Черниговский городской голова Владислав Атрошенко 1 марта.
В документе указано, что организационному комитету сроком до 1 мая нужно разработать детальный план и программу проведения «Бизнес-феста».
«Бизнес-фест» будет проводиться в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Чернигове на 2017–2020 годы. Время его проведения приурочено к профессиональному празднику – Дню предпринимателя.
В документе указано, что организационному комитету сроком до 1 мая нужно разработать детальный план и программу проведения «Бизнес-феста».
«Бизнес-фест» будет проводиться в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Чернигове на 2017–2020 годы. Время его проведения приурочено к профессиональному празднику – Дню предпринимателя.
Источник: 0462.ua
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