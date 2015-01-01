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На Черниговщине предприниматель незаконно сдавал в аренду 290 га государственной земли
- Сегодня, 13:31
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Органы прокуратуры области постоянно принимают системные меры представительского характера, направленные на пресечение незаконного использования земель сельскохозяйственного назначения.
Как установлено, в декабре 2012 года Нежинской районной государственной администрацией с физическим лицом заключено 6 договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 290 га, стоимостью 5,3 миллиона грн для ведения фермерского хозяйства.
В то же время намерения использовать землю по целевому назначению арендатор не имел, поскольку в тот же день передал участки в субаренду другому субъекту хозяйствования, в котором он был учредителем.
Учитывая нарушения процедуры получения земельного участка государственной формы собственности и с целью защиты интересов государства Нежинская местная прокуратура обратилась в суд с исками о признании недействительными договоров аренды и субаренды.
Как установлено, в декабре 2012 года Нежинской районной государственной администрацией с физическим лицом заключено 6 договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 290 га, стоимостью 5,3 миллиона грн для ведения фермерского хозяйства.
В то же время намерения использовать землю по целевому назначению арендатор не имел, поскольку в тот же день передал участки в субаренду другому субъекту хозяйствования, в котором он был учредителем.
Учитывая нарушения процедуры получения земельного участка государственной формы собственности и с целью защиты интересов государства Нежинская местная прокуратура обратилась в суд с исками о признании недействительными договоров аренды и субаренды.
Источник: 0462.ua
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