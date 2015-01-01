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Нетрезвая черниговка ранила ножом собственного мужа

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:00
  • Просмотров: 23
Нетрезвая черниговка ранила ножом собственного мужаКриминальная полиция Черниговского отдела полиции задержала женщину, которая после совместного распития алкоголя кухонным ножом ранила своего сожителя.

В воскресенье, 5 марта, в полицию поступило сообщение, что по месту жительства в городскую больницу каретой скорой медицинской помощи был доставлен мужчина с проникающим ножевым ранением живота с повреждением кишечника и помещен в реанимацию. Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения.

По ориентировке дежурной части на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и полицейские отдела. В ходе дальнейшей проверки правоохранители выяснили, что в этот день пострадавший у себя в квартире вместе с сожительницей распивали спиртные напитки.

Между супругами возникла ссора, которая переросла в драку. Женщина начала бить сожителя, а потом нанесла мужчине удар кухонным ножом в живот. Помощь сыну вызвал отец потерпевшего, который был свидетелем события, он же вызвал «скорую» и полицию.

Женщину задержали и на основании статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса поместили в изолятор временного содержания.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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