Черниговский драмтеатр выступит на фестивале в Польше

Трупа представит на польском фестивале «Комедию ошибок» Шекспира в постановке художественного руководителя-главного режиссера театра, заслуженного артиста Украины Андрея Бакирова. Спектакль с успехом прошел на сценах многих украинских театров, стал одним из лучших на фестивале «Золотые аплодисменты Буковины-2015», а на XVIII Международном театральном фестивале «Мельпомена Таври-2016» он удостоился гран-при.«Комедия ошибок» – энергичное, интригующее комедийное представление. Оно удовлетворяет потребность современного человека, перегруженного негативной информацией, в отдыхе душой и укреплении в вере, что все будет хорошо. Талантливому актерскому ансамблю прекрасно удается донести до зрителя жизнеутверждающее ренессансное звучание произведения гениального драматурга, убедить, что тот, кто самостоятельно, несмотря на препятствия, выстраивает свое счастье, обязательно его получит.Международный фестиваль украинского театра в Кракове «Восток – Запад» основан в 2014 году Фондом массовых зрелищ и шоу-программ и Центром молодежи имени док. Х. Йордана в Кракове (Польша). Его цель – поддержка и популяризация украинского театра, представление лучших образцов современного украинского театрального искусства в Польше.Фестиваль проводится среди профессиональных театров и любительских студенческих, детских и молодежных театральных коллективов, представляющих украинский театр в его разнообразии.