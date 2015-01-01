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В Чернигове два месяца будут проверять дома
- Сегодня, 15:20
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Черниговский городской голова Владислав Атрошенко подписал распоряжение, которым обязал коммунальные службы провести весенние осмотры жилищного фонда.
Проверки пройдут в марте-апреле 2017 года. По результатам исследований будут составлены акты относительно найденных дефектов в каждом жилом доме.
Также руководители коммунальных предприятий должны предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета помесячные планы текущего ремонта каждого жилого дома на 2017 год.
До 1 мая вся эта информация будет внесена в Единую информационную базу жилищного фонда.
До 1 июня будет проводиться разъяснительная работа. При необходимости будут организованы собрания жильцов для определения ответственного лица в каждом жилом доме, которое будет в дальнейшем подписывать акты выполненных работ.
В случае возникновения жалоб жителей жилого дома по качеству или количеству предоставляемых услуг при отсутствии в акте выполненных работ подписи ответственного лица жилого дома, руководители коммунальных предприятий должны будут обеспечить перерасчет за не предоставленную или некачественно предоставленную услугу.
На информационных досках подъездов каждого жилого дома будет размещена информация о планах текущих ремонтов, графиках уборки лестничных клеток, вывоза мусора, уборки придомовой территории.
Проверки пройдут в марте-апреле 2017 года. По результатам исследований будут составлены акты относительно найденных дефектов в каждом жилом доме.
Также руководители коммунальных предприятий должны предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета помесячные планы текущего ремонта каждого жилого дома на 2017 год.
До 1 мая вся эта информация будет внесена в Единую информационную базу жилищного фонда.
До 1 июня будет проводиться разъяснительная работа. При необходимости будут организованы собрания жильцов для определения ответственного лица в каждом жилом доме, которое будет в дальнейшем подписывать акты выполненных работ.
В случае возникновения жалоб жителей жилого дома по качеству или количеству предоставляемых услуг при отсутствии в акте выполненных работ подписи ответственного лица жилого дома, руководители коммунальных предприятий должны будут обеспечить перерасчет за не предоставленную или некачественно предоставленную услугу.
На информационных досках подъездов каждого жилого дома будет размещена информация о планах текущих ремонтов, графиках уборки лестничных клеток, вывоза мусора, уборки придомовой территории.
Источник: 0462.ua
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