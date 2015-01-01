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Черниговский патрульный в свой выходной спас женщину от ограбления
- Сегодня, 15:44
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Патрульный полицейский Иван Заяц 4 марта около восьми вечера, в свой выходной, шел по улице по делам. На встречу ему прошла женщина, а через несколько десятков метров - мужчина. Незнакомец показался полицейскому подозрительным - он имел довольно странный вид, к тому же у него на руках были перчатки, хотя на улице уже достаточно тепло.
Патрульный оглянулся и увидел, что неизвестный бежит прямо на женщину, которая шла впереди него. Подбежав, он обхватил ее одной рукой за плечи, другой - что-то приставил к горлу (как потом выяснилось, он приказал ей отдать сумку).
Расстояние между ними было не велико. Иван крикнул, чтобы человек отпустил женщину и стал приближаться к злоумышленнику. Увидев нежелательного свидетеля, неизвестный бросился бежать.
Полисмен побежал за ним, параллельно по телефону сообщая о происходящем в дежурную службу Управления патрульной полиции. Дежурный офицер направил на помощь коллеге ближайший патрульный экипаж.
Примерно через два квартал полицейский догнал неизвестного и задержал его. А через несколько минут подъехал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Задержанным оказался 26-летний крымчанин, уже не раз судим за совершение аналогичных преступлений. При осмотре у задержанного изъяли предмет, похожий на нож для открывания консервов.
В полиции Чернигова по факту происшествия зарегистрировано уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно) Уголовного кодекса Украины.
Патрульный оглянулся и увидел, что неизвестный бежит прямо на женщину, которая шла впереди него. Подбежав, он обхватил ее одной рукой за плечи, другой - что-то приставил к горлу (как потом выяснилось, он приказал ей отдать сумку).
Расстояние между ними было не велико. Иван крикнул, чтобы человек отпустил женщину и стал приближаться к злоумышленнику. Увидев нежелательного свидетеля, неизвестный бросился бежать.
Полисмен побежал за ним, параллельно по телефону сообщая о происходящем в дежурную службу Управления патрульной полиции. Дежурный офицер направил на помощь коллеге ближайший патрульный экипаж.
Примерно через два квартал полицейский догнал неизвестного и задержал его. А через несколько минут подъехал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Задержанным оказался 26-летний крымчанин, уже не раз судим за совершение аналогичных преступлений. При осмотре у задержанного изъяли предмет, похожий на нож для открывания консервов.
В полиции Чернигова по факту происшествия зарегистрировано уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно) Уголовного кодекса Украины.
Источник: 0462.ua
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