﻿﻿ Черниговский патрульный в свой выходной спас женщину от ограбления » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Черниговский патрульный в свой выходной спас женщину от ограбления
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Черниговский патрульный в свой выходной спас женщину от ограбления

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:44
  • Просмотров: 20
Черниговский патрульный в свой выходной спас женщину от ограбленияПатрульный полицейский Иван Заяц 4 марта около восьми вечера, в свой выходной, шел по улице по делам. На встречу ему прошла женщина, а через несколько десятков метров - мужчина. Незнакомец показался полицейскому подозрительным - он имел довольно странный вид, к тому же у него на руках были перчатки, хотя на улице уже достаточно тепло.

Патрульный оглянулся и увидел, что неизвестный бежит прямо на женщину, которая шла впереди него. Подбежав, он обхватил ее одной рукой за плечи, другой - что-то приставил к горлу (как потом выяснилось, он приказал ей отдать сумку).

Расстояние между ними было не велико. Иван крикнул, чтобы человек отпустил женщину и стал приближаться к злоумышленнику. Увидев нежелательного свидетеля, неизвестный бросился бежать.

Полисмен побежал за ним, параллельно по телефону сообщая о происходящем в дежурную службу Управления патрульной полиции. Дежурный офицер направил на помощь коллеге ближайший патрульный экипаж.

Примерно через два квартал полицейский догнал неизвестного и задержал его. А через несколько минут подъехал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Задержанным оказался 26-летний крымчанин, уже не раз судим за совершение аналогичных преступлений. При осмотре у задержанного изъяли предмет, похожий на нож для открывания консервов.

В полиции Чернигова по факту происшествия зарегистрировано уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно) Уголовного кодекса Украины.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Рекомендуем похожее:

На Черниговщине полицейский, чтобы задержать преступника, босиком бежал 5 к ...

Старший сержант группы реагирования патрульной полиции Козелецкого отделения полиции сам задержал

Патрульные задержали электрика, который украл кабель

16 декабря в половине десятого утра экипаж патрульной полиции обратил внимание на автомобиль

Задержать серийного грабителя патрульным помогли подростки

В полицию поступила информация об ограблении женщины на улице Толстого - злоумышленник сломал

Грабителя из Винницы поймали в Чернигове благодаря детям

Полицейские задержали серийного грабителя, который для совершения преступлений специально приехал

Накануне вечером в Новгород-Сиверскому р-н напал мужчина на женщину

Накануне вечером в дежурную часть Новгород-Сиверского райотдела милиции позвонила местная

В Чернигове среди ночи избили женщину. Удары наносили в голову.

Во время патрулирования ночного Чернигова, около 2:30, работники группы задержания Государственной
﻿
Видео
Учитель физики из села Черниговской области стал лучшим в Ук... Сессия Черниговского областного совета внесла изменения в пе... В с.Киселивка прошли общественные слушания по объединению Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети