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Водителей черниговских маршруток пытаются заставить соблюдать правила дорожного движения

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:28
  • Просмотров: 21
Водителей черниговских маршруток пытаются заставить соблюдать правила дорожного движенияНа местном сайте петиций собирает подписи предложение – принять меры с целью соблюдения ПДД водителями общественного городского транспорта.

В частности петиция призывает обязать последних осуществлять высадку и посадку пассажиров исключительно в установленных местах или «хотя бы с соблюдением правил дорожного движения, где остановка разрешена и достаточно места для объезда остановившегося транспортного средства».

«Неоднократно был свидетелем того, как водители маршруток останавливаясь, чтобы подобрать или высадить пассажиров, создают аварийные ситуации и подвергают людей опасности (как участников автомобильного движения, так и людей, которые спешат выйти и зайти в маршрутку)», – пишет автор петиции, который также нарекает и на полицию.

По его словам, сотрудники патрульной полиции не реагируют на подобные обращения даже, будучи свидетелями самого нарушения.

«Прошу инициировать программу по профилактике данного систематического, повсеместного нарушения и наказывать виновных.

Обязать полицию реагировать на подобные нарушения, согласно законов и правил Украины», – говорится в петиции.

Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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