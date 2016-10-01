4ернігів.інфо » Стрічка новин » Водителей черниговских маршруток пытаются заставить соблюдать правила дорожного движения
Водителей черниговских маршруток пытаются заставить соблюдать правила дорожного движения
- Сегодня, 15:28
- Просмотров: 21
На местном сайте петиций собирает подписи предложение – принять меры с целью соблюдения ПДД водителями общественного городского транспорта.
В частности петиция призывает обязать последних осуществлять высадку и посадку пассажиров исключительно в установленных местах или «хотя бы с соблюдением правил дорожного движения, где остановка разрешена и достаточно места для объезда остановившегося транспортного средства».
«Неоднократно был свидетелем того, как водители маршруток останавливаясь, чтобы подобрать или высадить пассажиров, создают аварийные ситуации и подвергают людей опасности (как участников автомобильного движения, так и людей, которые спешат выйти и зайти в маршрутку)», – пишет автор петиции, который также нарекает и на полицию.
По его словам, сотрудники патрульной полиции не реагируют на подобные обращения даже, будучи свидетелями самого нарушения.
«Прошу инициировать программу по профилактике данного систематического, повсеместного нарушения и наказывать виновных.
Обязать полицию реагировать на подобные нарушения, согласно законов и правил Украины», – говорится в петиции.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать.
В частности петиция призывает обязать последних осуществлять высадку и посадку пассажиров исключительно в установленных местах или «хотя бы с соблюдением правил дорожного движения, где остановка разрешена и достаточно места для объезда остановившегося транспортного средства».
«Неоднократно был свидетелем того, как водители маршруток останавливаясь, чтобы подобрать или высадить пассажиров, создают аварийные ситуации и подвергают людей опасности (как участников автомобильного движения, так и людей, которые спешат выйти и зайти в маршрутку)», – пишет автор петиции, который также нарекает и на полицию.
По его словам, сотрудники патрульной полиции не реагируют на подобные обращения даже, будучи свидетелями самого нарушения.
«Прошу инициировать программу по профилактике данного систематического, повсеместного нарушения и наказывать виновных.
Обязать полицию реагировать на подобные нарушения, согласно законов и правил Украины», – говорится в петиции.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
В Чернигове предлагают запретить зимой долбить ломом брусчатку
На местном сайте петиций появилось предложение запретить зимой долбить ломом брусчатку.
Черниговцы хотят изменить маршрут 21 автобуса
На местном сайте петиций появилось предложение – изменить маршрут движения 21 автобуса.
Черниговцы видят необходимость, чтобы в горсовете был отечественный транспо ...
На местном сайте петиций появилось предложение: «Вітчизняний транспорт для Чернігівської міської
Черниговцы предлагают пересечь маршруты троллейбусов №2 и №8
На местном сайте петиций появилось предложение – продлить троллейбусный маршрут №2.
В Чернигове снова пытаются заставить пенсионеров платить за проезд в тролле ...
На местном сайте петиций появилось предложение ограничить бесплатный проезд в троллейбусах для
Черниговцы просят убрать с городских маршрутов «скотовозы»
На местном сайте петиций появилась просьба «заставить перевозчиков Чернигова обновить подвижный
Учитель физики из села Черниговской области стал лучшим в Ук... Сессия Черниговского областного совета внесла изменения в пе... В с.Киселивка прошли общественные слушания по объединению Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –...
Добавить комментарий!