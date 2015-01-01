4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Прилуках нашли современный артиллерийский тридцатимиллиметровый снаряд
В Прилуках нашли современный артиллерийский тридцатимиллиметровый снаряд
- Сегодня, 16:03
- Просмотров: 19
Вчера, 5 марта, в 10:00 в райцентре Прилуки у военного городка №12 был обнаружен предмет, похожий по признакам на взрывоопасный. До приезда спасателей охрану опасной зоны обеспечивали работники Национальной полиции.
На следующий день на место происшествия прибыли пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС Украины в Черниговской области, которые идентифицировали опасную находку, как современный артиллерийский снаряд калибром 30 мм.
При дополнительном обследовании прилегающей территории других взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Боеприпас спецавтомобилем вывезено в определенное место за пределами населенного пункта и в 13:00 уничтожено в установленном порядке.
Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности при обнаружении взрывоопасных или других подозрительных предметов. Не трогайте их руками. О таких находках необходимо немедленно сообщить спасателям по номеру "101" или правоохранителей по номеру "102".
На следующий день на место происшествия прибыли пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС Украины в Черниговской области, которые идентифицировали опасную находку, как современный артиллерийский снаряд калибром 30 мм.
При дополнительном обследовании прилегающей территории других взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Боеприпас спецавтомобилем вывезено в определенное место за пределами населенного пункта и в 13:00 уничтожено в установленном порядке.
Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности при обнаружении взрывоопасных или других подозрительных предметов. Не трогайте их руками. О таких находках необходимо немедленно сообщить спасателям по номеру "101" или правоохранителей по номеру "102".
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
Чернигов: пиротехники ДСНС Украины совершенствовали свое профессиональное ...
В период с 1 по 3 марта со специалистами группы пиротехнических работ и отделения подводного
Рыбаки на берегу Десны нашли минометную мину
24 сентября в 9:45 в оперативно-координационный центр Управления ДСНС в Черниговской области
В Черниговской области пиротехники ДСНС изъяли и уничтожили 6 боеприпасов в ...
В Прилуцком районе пиротехники В ДСНС Украины в Черниговской области вывезли спецавтомобилем в
Артиллерийский снаряд обнаружили в канаве на территории автокооператива №25 ...
Место происшествия сразу было взято под охрану сотрудниками милиции. Специалисты группы
В Черниговской области нашли весьма внушительный склад боеприпасов
В Черниговской области за выходные обнаружено более 700 артснарядов времен Великой Отечественной
В Гончаровском уничтожили 21 снаряд и 14 противотанковых гранат
В Гончаровском уничтожили 21 снаряд и 14 противотанковых гранат
Учитель физики из села Черниговской области стал лучшим в Ук... Сессия Черниговского областного совета внесла изменения в пе... В с.Киселивка прошли общественные слушания по объединению Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –...
Добавить комментарий!