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В Прилуках нашли современный артиллерийский тридцатимиллиметровый снаряд

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:03
  • Просмотров: 19
В Прилуках нашли современный артиллерийский тридцатимиллиметровый снарядВчера, 5 марта, в 10:00 в райцентре Прилуки у военного городка №12 был обнаружен предмет, похожий по признакам на взрывоопасный. До приезда спасателей охрану опасной зоны обеспечивали работники Национальной полиции.

На следующий день на место происшествия прибыли пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС Украины в Черниговской области, которые идентифицировали опасную находку, как современный артиллерийский снаряд калибром 30 мм.

При дополнительном обследовании прилегающей территории других взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Боеприпас спецавтомобилем вывезено в определенное место за пределами населенного пункта и в 13:00 уничтожено в установленном порядке.

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности при обнаружении взрывоопасных или других подозрительных предметов. Не трогайте их руками. О таких находках необходимо немедленно сообщить спасателям по номеру "101" или правоохранителей по номеру "102".шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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