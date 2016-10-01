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Граница за неделю в пределах региона

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:43
  • Просмотров: 17
Граница за неделю в пределах регионаВ течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась стабильной и контролируемой. Украинско российский участок государственной границы охраняется усиленно, в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется усиленный пограничный контроль.

Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.

За нарушение государственной границы задержаны 4 человека. С 27 февраля по 5 марта 2017 года на Черниговщине, через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 44,1 тыс. Человек и 10,5 тыс. Транспортных средств.

К административной ответственности привлечено 28 лиц, на которых наложено штрафов на сумму 10450 гривен. Через государственную границу не пропущено 28 человек, из которых 4 незаконных мигранта и 5 граждан России. В течение выходных дней через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 16,3 тыс. Человек и 3,7 тыс. Транспортных средств. Через государственную границу не пропущено 10 человек.

Помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы подполковник А.В. Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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