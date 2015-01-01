4ернігів.інфо » Стрічка новин » Почти 30 выдающихся черниговчанок получат награды к Международному женскому дню
Почти 30 выдающихся черниговчанок получат награды к Международному женскому дню
- Сегодня, 08:49
- Просмотров: 18
По случаю Международного женского дня черниговский городской председатель Владислав Атрошенко подписал распоряжение о награждении выдающихся черниговцев почетными грамотами и благодарностями.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Почетной грамотой Черниговского городского совета и исполнительного комитета, за активную общественную позицию, развитие волонтерского движения на Черниговщине по поддержке участников АТО награждены: - Деркач Виталия Витальевна, член общественной организации «Родина Воина»; - Житников Людмила Владимировна, член общественной организации «Единая Семья Черниговщины». За активную общественную позицию, развитие волонтерского движения на Черниговщине по поддержке участников АТО благодарность Черниговского городского председателя объявлена: - БЕЛЕВАНЦЕВИЙ Елене Николаевне, члену общественной организации «Единая Семья Черниговщины»; - Бруй Наталье Васильевне, члену общественной организации «Родина Воина». За добросовестный труд: - Басанец Надежде Алексеевне, менеджеру по персоналу коммунального предприятия «Городской Дворец культуры» Черниговского городского совета; - Гончаров Татьяне Анатольевне, начальнику отдела администрирования налогов с самозанятых лиц Черниговской ОГНИ; - Гординской Людмиле Викторовне, начальнику отдела администрирования экологического налога и рентной платы и местных налогов Черниговской ОГНИ; - Донец Вере Ивановне, озеленители коммунального предприятия «Зеленстрой» Черниговского городского совета; - Земляков Светлане Юрьевне, главному государственному инспектору отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Черниговской ОГНИ; - Иваненко Елене Ивановне, заместителю директора по культурно-массовой и информационной работы коммунального предприятия «Городской Дворец культуры» Черниговского городского совета; - МОЙСИЕНКО Марине Альбертовне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, преподавателю по классу гитары коммунального внешкольного учебного заведения «Черниговская музыкальная школа № 2 имени Е. В. Богословского»; - Молида Татьяне Александровне, главному бухгалтеру коммунального предприятия «Дом книги» Черниговского городского совета; - Никандров Марине Викторовне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, преподавателю музыкально-теоретических дисциплин коммунального внешкольного учебного заведения «Черниговская музыкальная школа № 1 имени С. В. Вильконского»; - Пилипенко Оксане Станиславовне, заведующему отделом технического обеспечения коммунального предприятия «Телерадиоагентство« Новый Чернигов »Черниговского городского совета; - Сироус Ирине Борисовне, директору, преподавателю по классу музыкально-теоретических дисциплин коммунального внешкольного учебного заведения «Черниговская городская школа искусств»; - ТИМОЩЕНКО Антонине Степановне, озеленители коммунального предприятия «Зеленстрой» Черниговского городского совета; - Шеремет Светлане Александровне, ведущей программ коммунального предприятия «Телерадиоагентство« Новый Чернигов »Черниговского городского совета. За добросовестную службу во имя независимой Украины: - МОРГУН Наталье Анатольевне, ведущему специалисту отделения военного учета и бронирования солдат и сержантов запаса Черниговского объединенного городского военного комиссариата. За активное участие в общественной жизни города Чернигова: - Бордонос Маргарите Ивановне, детской писательницы; - Деревянко Наталье Владимировне, физическому лицу-предпринимателю; - Мажуге Екатерине Александровне, члену правления Лиги деловых и профессиональных женщин Украины; - МИРОШНИЧЕНКО Оксане Андреевне, вице-президенту Лиги деловых и профессиональных женщин Украины. За добросовестную службу в органах местного самоуправления: - Казимир Вере Анатольевне, заместителю начальника управления - начальнику отдела развития общешкольной и внешкольного образования и воспитания управления образования Черниговского городского совета; - Кулешов Марии Анатольевне, главному специалисту юридического отдела Черниговского городского совета; - ПАРХОМЕНКО Юлии Валентиновне, главному специалисту отдела кадровой работы Черниговского городского совета; - РЕДЧИЦ Елене Сергеевне, начальнику отдела обращений граждан Черниговского городского совета; - Роев Людмиле Ивановне, заместителю начальника отдела финансов предприятий коммунальной собственности и по вопросам новых форм хозяйствования финансового управления Черниговского городского совета; - СОРОКЕ Надежде Михайловне, главному специалисту общего отдела Черниговского городского совета; - Тимченко Виктории Витальевне, главному специалисту отдела по делам семьи и молодежи управления по делам семьи, молодежи и спорта Черниговского городского совета; - ФЕДЧЕНКО Татьяне Васильевне, главному специалисту-бухгалтеру отдела учета и отчетности Черниговского городского совета. Вручение наград пока трвиае в Городском дворце культуры.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Почетной грамотой Черниговского городского совета и исполнительного комитета, за активную общественную позицию, развитие волонтерского движения на Черниговщине по поддержке участников АТО награждены: - Деркач Виталия Витальевна, член общественной организации «Родина Воина»; - Житников Людмила Владимировна, член общественной организации «Единая Семья Черниговщины». За активную общественную позицию, развитие волонтерского движения на Черниговщине по поддержке участников АТО благодарность Черниговского городского председателя объявлена: - БЕЛЕВАНЦЕВИЙ Елене Николаевне, члену общественной организации «Единая Семья Черниговщины»; - Бруй Наталье Васильевне, члену общественной организации «Родина Воина». За добросовестный труд: - Басанец Надежде Алексеевне, менеджеру по персоналу коммунального предприятия «Городской Дворец культуры» Черниговского городского совета; - Гончаров Татьяне Анатольевне, начальнику отдела администрирования налогов с самозанятых лиц Черниговской ОГНИ; - Гординской Людмиле Викторовне, начальнику отдела администрирования экологического налога и рентной платы и местных налогов Черниговской ОГНИ; - Донец Вере Ивановне, озеленители коммунального предприятия «Зеленстрой» Черниговского городского совета; - Земляков Светлане Юрьевне, главному государственному инспектору отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Черниговской ОГНИ; - Иваненко Елене Ивановне, заместителю директора по культурно-массовой и информационной работы коммунального предприятия «Городской Дворец культуры» Черниговского городского совета; - МОЙСИЕНКО Марине Альбертовне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, преподавателю по классу гитары коммунального внешкольного учебного заведения «Черниговская музыкальная школа № 2 имени Е. В. Богословского»; - Молида Татьяне Александровне, главному бухгалтеру коммунального предприятия «Дом книги» Черниговского городского совета; - Никандров Марине Викторовне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, преподавателю музыкально-теоретических дисциплин коммунального внешкольного учебного заведения «Черниговская музыкальная школа № 1 имени С. В. Вильконского»; - Пилипенко Оксане Станиславовне, заведующему отделом технического обеспечения коммунального предприятия «Телерадиоагентство« Новый Чернигов »Черниговского городского совета; - Сироус Ирине Борисовне, директору, преподавателю по классу музыкально-теоретических дисциплин коммунального внешкольного учебного заведения «Черниговская городская школа искусств»; - ТИМОЩЕНКО Антонине Степановне, озеленители коммунального предприятия «Зеленстрой» Черниговского городского совета; - Шеремет Светлане Александровне, ведущей программ коммунального предприятия «Телерадиоагентство« Новый Чернигов »Черниговского городского совета. За добросовестную службу во имя независимой Украины: - МОРГУН Наталье Анатольевне, ведущему специалисту отделения военного учета и бронирования солдат и сержантов запаса Черниговского объединенного городского военного комиссариата. За активное участие в общественной жизни города Чернигова: - Бордонос Маргарите Ивановне, детской писательницы; - Деревянко Наталье Владимировне, физическому лицу-предпринимателю; - Мажуге Екатерине Александровне, члену правления Лиги деловых и профессиональных женщин Украины; - МИРОШНИЧЕНКО Оксане Андреевне, вице-президенту Лиги деловых и профессиональных женщин Украины. За добросовестную службу в органах местного самоуправления: - Казимир Вере Анатольевне, заместителю начальника управления - начальнику отдела развития общешкольной и внешкольного образования и воспитания управления образования Черниговского городского совета; - Кулешов Марии Анатольевне, главному специалисту юридического отдела Черниговского городского совета; - ПАРХОМЕНКО Юлии Валентиновне, главному специалисту отдела кадровой работы Черниговского городского совета; - РЕДЧИЦ Елене Сергеевне, начальнику отдела обращений граждан Черниговского городского совета; - Роев Людмиле Ивановне, заместителю начальника отдела финансов предприятий коммунальной собственности и по вопросам новых форм хозяйствования финансового управления Черниговского городского совета; - СОРОКЕ Надежде Михайловне, главному специалисту общего отдела Черниговского городского совета; - Тимченко Виктории Витальевне, главному специалисту отдела по делам семьи и молодежи управления по делам семьи, молодежи и спорта Черниговского городского совета; - ФЕДЧЕНКО Татьяне Васильевне, главному специалисту-бухгалтеру отдела учета и отчетности Черниговского городского совета. Вручение наград пока трвиае в Городском дворце культуры.
Источник: cheline.com.ua
Рекомендуем похожее:
Сколько новых троллейбусов будет иметь город Чернигов в этом году?
Одним из решений, принятых вчера исполкомом Черниговского городского совета, предлагается в 2017
У КП «Парковка и рынок» новый руководитель
10 февраля Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко подписал распоряжение о
Примут ли депутаты Черниговского городского совета этический кодекс?
Примут ли депутаты Черниговского городского совета этический кодекс? Подробно в сюжете ТК Дитинец
Прокуратура Черниговской области начала уголовное производство в отношении ...
Прокуратура Черниговской области начала уголовное производство в отношении должностных лиц
Черниговский горсовет готовится к сорок седьмой сессии
В соответствии с пунктом 8 части третьей статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в
В Чернигове отметили лучших в сфере бытового обслуживания
По случаю профессионального праздника - Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового
Учитель физики из села Черниговской области стал лучшим в Ук... Сессия Черниговского областного совета внесла изменения в пе... В с.Киселивка прошли общественные слушания по объединению Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –...
Добавить комментарий!