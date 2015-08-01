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В Чернигове зять обокрал тещу
- Сегодня, 09:02
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Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже. В ней 53-летняя жительница Чернигова подозревает свою дочь и зятя.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. За прошедшие сутки в заявительницы из дома вынесли холодильник, душевую кабину, мебель, деньги и золото. Произошло это в ночное время. Между родней накануне произошел конфликт, вылившийся в разделе имущества.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. За прошедшие сутки в заявительницы из дома вынесли холодильник, душевую кабину, мебель, деньги и золото. Произошло это в ночное время. Между родней накануне произошел конфликт, вылившийся в разделе имущества.
Источник: cheline.com.ua
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