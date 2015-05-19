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Черниговец на рынке «развел» продавщицу на трусы
- Сегодня, 09:32
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Очередную фальшивку изъяли правоохранители Чернигова. На этот раз 500-гривневой купюрой рассчитался незнакомый человек на центральном рынке, приобретя нижнее белье. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Продавец с рынка обратилась в отделение банка на Шерстянке с просьбой проверить купюру. В банковском учреждении установили, что с женщиной рассчитались цветным бумажкой, а не деньгами. На место вызвали полицию, которая и изъяла фальшивку. С начала года в Чернигове это уже не первый случай с фальшивыми деньгами.
Продавец с рынка обратилась в отделение банка на Шерстянке с просьбой проверить купюру. В банковском учреждении установили, что с женщиной рассчитались цветным бумажкой, а не деньгами. На место вызвали полицию, которая и изъяла фальшивку. С начала года в Чернигове это уже не первый случай с фальшивыми деньгами.
Источник: cheline.com.ua
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