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Черниговец на рынке «развел» продавщицу на трусы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:32
  • Просмотров: 17
Черниговец на рынке «развел» продавщицу на трусыОчередную фальшивку изъяли правоохранители Чернигова. На этот раз 500-гривневой купюрой рассчитался незнакомый человек на центральном рынке, приобретя нижнее белье. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Продавец с рынка обратилась в отделение банка на Шерстянке с просьбой проверить купюру. В банковском учреждении установили, что с женщиной рассчитались цветным бумажкой, а не деньгами. На место вызвали полицию, которая и изъяла фальшивку. С начала года в Чернигове это уже не первый случай с фальшивыми деньгами.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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