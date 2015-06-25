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С 8 марта милые дамы!!
- Сегодня, 13:22
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Позвольте вас поздравить с праздником весны, красоты и любви - с 8-м Марта!
Пусть сегодня ваша душа до краев наполнится светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков! Пусть ласточки вьют гнезда над вашими окнами и несут в дом благополучие и взаимопонимание, а первые лучи весеннего солнышка укажут на счастливую тропинку вашей судьбе!
Пусть сегодня ваша душа до краев наполнится светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков! Пусть ласточки вьют гнезда над вашими окнами и несут в дом благополучие и взаимопонимание, а первые лучи весеннего солнышка укажут на счастливую тропинку вашей судьбе!
Источник: 4ernigiv.info
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