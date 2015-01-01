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Школы в Черниговской области снова будут закрывать из-за нехватки учеников
- Сегодня, 08:35
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По словам заместителя председателя Черниговской облгосадминистрации Наталии Романовой, вопрос оптимизации сельских школ не завершен. В 2017 году будет ликвидировано несколько учебных заведений.
По словам чиновницы, в области много малокомплектных школ, что влияет на качество предоставления образовательных услуг.
Виной всему – большая удаленность населенных пунктов друг от друга, а также численность населения, которая с каждым годом становится все меньше.
В связи с этим расходы государства на одного ученика из маленьких школ в 3-4 раза выше, чем в среднем по Украине.
Поэтому в прошлом году была закрыта 21 школа, приостановлена работа еще 11. Кроме того, 18 школ было реорганизовано.
Как рассказала Наталия Романова, в ходе мониторинга ситуации по школам, было выявлено, что некоторые руководители учебных заведений записывали большее количество учеников, чем реально ходило на учебу.
Планируется, что печальная участь постигнет около 10 школ, немногочисленных учеников которых с нового учебного года будут возить школьными автобусами в соседние села.
По словам чиновницы, в области много малокомплектных школ, что влияет на качество предоставления образовательных услуг.
Виной всему – большая удаленность населенных пунктов друг от друга, а также численность населения, которая с каждым годом становится все меньше.
В связи с этим расходы государства на одного ученика из маленьких школ в 3-4 раза выше, чем в среднем по Украине.
Поэтому в прошлом году была закрыта 21 школа, приостановлена работа еще 11. Кроме того, 18 школ было реорганизовано.
Как рассказала Наталия Романова, в ходе мониторинга ситуации по школам, было выявлено, что некоторые руководители учебных заведений записывали большее количество учеников, чем реально ходило на учебу.
Планируется, что печальная участь постигнет около 10 школ, немногочисленных учеников которых с нового учебного года будут возить школьными автобусами в соседние села.
Источник: 0462.ua
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