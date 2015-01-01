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Хлеб в Черниговской области подорожал. Уже третий раз с начала года

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:03
  • Просмотров: 17
Хлеб в Черниговской области подорожал. Уже третий раз с начала года
Похоже, в прилукских магазинах появилась новая традиция - ежемесячно менять ценники на хлеб.

Ссылаясь на подорожание пшеничной муки, а также на то, что предприятие никогда не получало его из Аграрного фонда, рост цен на электроэнергию, природный и сжиженный газ, повышение минимальной заработной платы в два раза, «Прилукский хлебзавод» с 16 января поднял цены на черный хлеб и батон примерно на 40 копеек.

Кстати, тогда же выросла цена и на социальный продукт пирятинских и киевских производителей (его тоже можно найти на прилавках города).

Казалось бы, что делать, когда так сложилась ситуация в стране? Однако, как оказалось впоследствии, на этом движение стоимости хлеба вверх не остановился.

Чуть больше чем за две недели социальный продукт от местного предприятия снова подорожал.

С 4-февраля цена на хлеб подскочила в среднем на 40 копеек по городу и на 50 - по району.

Но и это не все. Со 2 марта «Прилукский хлебзавод», ссылаясь, как и в предыдущие два раза, на те же причины, снова поднял цену на свой товар.

На этот раз плюс 55-60 копеек на одном батоне или на буханке черного.

Интересно, что пирятинский хлеб после январского повышения в цене не добавлял и теперь стоит на гривну дешевле прилукского.

А социальный продукт от киевлян даже подешевел практически на 1 гривну.

Городские власти надеются, что после мартовского подорожания цена на хлеб местного производителя в ближайшее время в Прилуках не будет подниматься.

Горожане и жители Прилукского района тоже очень хотят верить в это.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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