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Похоже, в прилукских магазинах появилась новая традиция - ежемесячно менять ценники на хлеб.
Ссылаясь на подорожание пшеничной муки, а также на то, что предприятие никогда не получало его из Аграрного фонда, рост цен на электроэнергию, природный и сжиженный газ, повышение минимальной заработной платы в два раза, «Прилукский хлебзавод» с 16 января поднял цены на черный хлеб и батон примерно на 40 копеек.
Кстати, тогда же выросла цена и на социальный продукт пирятинских и киевских производителей (его тоже можно найти на прилавках города).
Казалось бы, что делать, когда так сложилась ситуация в стране? Однако, как оказалось впоследствии, на этом движение стоимости хлеба вверх не остановился.
Чуть больше чем за две недели социальный продукт от местного предприятия снова подорожал.
С 4-февраля цена на хлеб подскочила в среднем на 40 копеек по городу и на 50 - по району.
Но и это не все. Со 2 марта «Прилукский хлебзавод», ссылаясь, как и в предыдущие два раза, на те же причины, снова поднял цену на свой товар.
На этот раз плюс 55-60 копеек на одном батоне или на буханке черного.
Интересно, что пирятинский хлеб после январского повышения в цене не добавлял и теперь стоит на гривну дешевле прилукского.
А социальный продукт от киевлян даже подешевел практически на 1 гривну.
Городские власти надеются, что после мартовского подорожания цена на хлеб местного производителя в ближайшее время в Прилуках не будет подниматься.
Горожане и жители Прилукского района тоже очень хотят верить в это.
Хлеб в Черниговской области подорожал. Уже третий раз с начала года
- Сегодня, 09:03
- Просмотров: 17
Похоже, в прилукских магазинах появилась новая традиция - ежемесячно менять ценники на хлеб.
Ссылаясь на подорожание пшеничной муки, а также на то, что предприятие никогда не получало его из Аграрного фонда, рост цен на электроэнергию, природный и сжиженный газ, повышение минимальной заработной платы в два раза, «Прилукский хлебзавод» с 16 января поднял цены на черный хлеб и батон примерно на 40 копеек.
Кстати, тогда же выросла цена и на социальный продукт пирятинских и киевских производителей (его тоже можно найти на прилавках города).
Казалось бы, что делать, когда так сложилась ситуация в стране? Однако, как оказалось впоследствии, на этом движение стоимости хлеба вверх не остановился.
Чуть больше чем за две недели социальный продукт от местного предприятия снова подорожал.
С 4-февраля цена на хлеб подскочила в среднем на 40 копеек по городу и на 50 - по району.
Но и это не все. Со 2 марта «Прилукский хлебзавод», ссылаясь, как и в предыдущие два раза, на те же причины, снова поднял цену на свой товар.
На этот раз плюс 55-60 копеек на одном батоне или на буханке черного.
Интересно, что пирятинский хлеб после январского повышения в цене не добавлял и теперь стоит на гривну дешевле прилукского.
А социальный продукт от киевлян даже подешевел практически на 1 гривну.
Городские власти надеются, что после мартовского подорожания цена на хлеб местного производителя в ближайшее время в Прилуках не будет подниматься.
Горожане и жители Прилукского района тоже очень хотят верить в это.
Источник: 0462.ua
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