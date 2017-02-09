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Черниговская «Десна» обыграла клуб из Дании

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:39
  • Просмотров: 12
Черниговская «Десна» обыграла клуб из ДанииВчера, 8 марта, в Турции черниговские футболисты провели очередной товарищеский матч. Соперником «Десны» стал «Фреденсборг» из одноименного города на востоке Дании.

Команда выступает в третьем по силе дивизионе местного футбола. К тому же дела у «Фреденсборга» даже на таком уровне идут неважно – его отделяет всего 3 очка от зоны вылета из профессионального футбола.

Тем не менее, датчане не оказались мальчиками для битья. Черниговцы победили с минимальным счетом. Единственнй гол в матче забил защитник Максим Максименко.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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