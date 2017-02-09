4ернігів.інфо » Стрічка новин » Черниговская «Десна» обыграла клуб из Дании
Черниговская «Десна» обыграла клуб из Дании
- Сегодня, 09:39
- Просмотров: 12
Вчера, 8 марта, в Турции черниговские футболисты провели очередной товарищеский матч. Соперником «Десны» стал «Фреденсборг» из одноименного города на востоке Дании.
Команда выступает в третьем по силе дивизионе местного футбола. К тому же дела у «Фреденсборга» даже на таком уровне идут неважно – его отделяет всего 3 очка от зоны вылета из профессионального футбола.
Тем не менее, датчане не оказались мальчиками для битья. Черниговцы победили с минимальным счетом. Единственнй гол в матче забил защитник Максим Максименко.
Команда выступает в третьем по силе дивизионе местного футбола. К тому же дела у «Фреденсборга» даже на таком уровне идут неважно – его отделяет всего 3 очка от зоны вылета из профессионального футбола.
Тем не менее, датчане не оказались мальчиками для битья. Черниговцы победили с минимальным счетом. Единственнй гол в матче забил защитник Максим Максименко.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
«Десна» проиграла иракским «нефтяникам»
Заключительный матч черниговских футболистов на втором сборе в Турции принес крупное поражение.
Черниговская «Десна» проиграла «Ювентусу»
Последний матч в рамках второго тренировочного сбора в Турции подопечные Александра Рябоконя
Черниговская «Десна» разгромила команду Премьер-лиги
Подопечные Александра Рябоконя на сборах в Турции провели третий спарринг. Со счетом 4:1 «Десна»
«Десна» обыграла в Турции польскую «Сталь»
Второй матч турецкого предсезонного сбора черниговские футболисты провели против команды «Сталь»
Стал известен следующий соперник «Десны»
На сборах в Турции черниговские футболисты в ближайший четверг проведут поединок против польского
Черниговская «Десна» не одолела юношей «Шахтера»
Во втором туре Мемориала Щанова черниговские футболисты сыграли вничью с юношеской командой
Учитель физики из села Черниговской области стал лучшим в Ук... Сессия Черниговского областного совета внесла изменения в пе... В с.Киселивка прошли общественные слушания по объединению Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –...
Добавить комментарий!