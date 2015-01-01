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Трагедия произошла в Репкинском районе. Погибший – 44-летний житель Чернигова
Игнорируя значительное потепление и предупреждения спасателей, любители подледной рыбалки продолжают пренебрегать правилами безопасности и легкомысленно выходят на тонкий лед.
Самый свежий пример – трагедия, которая произошла 6 марта. В службу спасения 101 в Репкинском районе поступило сообщение о том, что вблизи села Редьковка в реке Днепр во время рыбалки провалился под лед человек.
Погибшим оказался 44-летний житель Чернигова, который в тот день рыбачил вместе с друзьями.
Оказавшись в ледяной воде, человек стал звать на помощь. К сожалению, спасти его рыбаки не успели из-за большого расстояния между ними.
Водолазы с помощью специального снаряжения обнаружили тело утопленника на дне водоема в 30 метрах от берега.
Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к гражданам и просят воздержаться от выхода на тонкий лед водоемов и всегда помнить правила безопасного поведения.
Рыбак из Чернигова утонул в Днепре
- Сегодня, 10:02
- Просмотров: 15
Трагедия произошла в Репкинском районе. Погибший – 44-летний житель Чернигова
Игнорируя значительное потепление и предупреждения спасателей, любители подледной рыбалки продолжают пренебрегать правилами безопасности и легкомысленно выходят на тонкий лед.
Самый свежий пример – трагедия, которая произошла 6 марта. В службу спасения 101 в Репкинском районе поступило сообщение о том, что вблизи села Редьковка в реке Днепр во время рыбалки провалился под лед человек.
Погибшим оказался 44-летний житель Чернигова, который в тот день рыбачил вместе с друзьями.
Оказавшись в ледяной воде, человек стал звать на помощь. К сожалению, спасти его рыбаки не успели из-за большого расстояния между ними.
Водолазы с помощью специального снаряжения обнаружили тело утопленника на дне водоема в 30 метрах от берега.
Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к гражданам и просят воздержаться от выхода на тонкий лед водоемов и всегда помнить правила безопасного поведения.
Источник: 0462.ua
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