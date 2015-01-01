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В Чернигове продолжается процесс оптимизации структурных подразделений. В прошлом году в одно управление были объединены отделы спорта и молодежи. Теперь время пришло заняться коммунальными службами.
В Чернигове работает Коммунальное дорожностроительное предприятие (КШБП), которое имеет ярко выраженную «сезонность» - максимальная загрузка в летний период и минимальная – зимой.
С другой стороны, есть КП АТП-2528, отвечающее за уборку улиц. Для них зимой – «горячая» пора, что связано с обязанностями по уборке снега.
В то же время и сотрудники по своей квалификации (рабочие, водители), и техника на обоих предприятиях подобные. В связи с чем решено было объединить их усилия.
Ожидается, что объединение позволит оптимизировать расходы и сделать занятость в течение года более равномерной.
На прошлой неделе стартовал процесс перевода работников КШБП на АТП-2528. Речь идет о 70 сотрудниках предприятия.
Кроме того, на заседании исполкома принято решение о передаче основных средств и материальных ценностей, которым в АТП переданы также техника для дорожных работ и объекты городской уличной сети (улицы и тротуары, асфальтовое покрытие, ливневая канализация, путепроводы, набережные и т.д.).
Территориально сотрудники и техника будут размещаться на производственной базе коммунального АТП (ул. 1 Мая, 173), став его структурным подразделением.
Другая часть коллектива КШБП – в функциональные обязанности которого входит содержание в надлежащем состоянии сетей наружного освещения города и светофорных объектов – остается на коммунальном предприятии. Их производственная база размещается по адресу: ул. Рабочая, 6.
Производственная база КШБП по ул. Любченко, 1 будет освобождена. В перспективе ее планируют передать в фонд коммунального имущества городского совета.
Коммунальные предприятия Чернигова объединяются
- Сегодня, 10:44
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В Чернигове продолжается процесс оптимизации структурных подразделений. В прошлом году в одно управление были объединены отделы спорта и молодежи. Теперь время пришло заняться коммунальными службами.
В Чернигове работает Коммунальное дорожностроительное предприятие (КШБП), которое имеет ярко выраженную «сезонность» - максимальная загрузка в летний период и минимальная – зимой.
С другой стороны, есть КП АТП-2528, отвечающее за уборку улиц. Для них зимой – «горячая» пора, что связано с обязанностями по уборке снега.
В то же время и сотрудники по своей квалификации (рабочие, водители), и техника на обоих предприятиях подобные. В связи с чем решено было объединить их усилия.
Ожидается, что объединение позволит оптимизировать расходы и сделать занятость в течение года более равномерной.
На прошлой неделе стартовал процесс перевода работников КШБП на АТП-2528. Речь идет о 70 сотрудниках предприятия.
Кроме того, на заседании исполкома принято решение о передаче основных средств и материальных ценностей, которым в АТП переданы также техника для дорожных работ и объекты городской уличной сети (улицы и тротуары, асфальтовое покрытие, ливневая канализация, путепроводы, набережные и т.д.).
Территориально сотрудники и техника будут размещаться на производственной базе коммунального АТП (ул. 1 Мая, 173), став его структурным подразделением.
Другая часть коллектива КШБП – в функциональные обязанности которого входит содержание в надлежащем состоянии сетей наружного освещения города и светофорных объектов – остается на коммунальном предприятии. Их производственная база размещается по адресу: ул. Рабочая, 6.
Производственная база КШБП по ул. Любченко, 1 будет освобождена. В перспективе ее планируют передать в фонд коммунального имущества городского совета.
Источник: 0462.ua
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