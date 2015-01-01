4ернігів.інфо » Стрічка новин » Мемориальный комплекс на Болдиной горе никому в Чернигове неинтересен
Конкурс на лучший эскиз барельефов вместо демонтированных в прошлом году в рамках декоммунизации на Болдиной горе, не состоялся.
В городской совет поступило лишь 3 заявления физических и юридических лиц о намерении принять участие в этом конкурсе (для сравнения – на проект Мемориала Небесной сотни заявок было 15).
Причем два из трех проектов поступили уже после того, как истекли сроки приема конкурсных предложений.
В то же время в Положении о проведении конкурса указано, что он может считаться состоявшимся, если на него подано не менее трех эскизов, их которых хотя бы один достоин, по мнению жюри, победы.
Учитывая сложившуюся ситуацию, конкурсный комитет рекомендовал объявить конкурс повторно. Для этого нужно соответствующее решение исполкома городского совета.
Напомним, что вместо двух демонтированных ранее барельефов должны появиться изображения на тему эпохи украинского козачества (вторая стела) и украинского национально-освободительного движения против российской оккупации 1917-1921 годов (третья стела).
Новые барельефы должны создать завершенную архитектурно-монументальную композицию и единое тематическое пространство мемориального комплекса.
Две демонтированные стелы сейчас находятся на хранении в специальном контейнере в городском коммунальном предприятии «Спецкомбинат коммунально-бытового обслуживания». Их дальнейшая судьба пока что не определена.
Мемориальный комплекс на Болдиной горе никому в Чернигове неинтересен
- Сегодня, 11:25
- Просмотров: 17
Конкурс на лучший эскиз барельефов вместо демонтированных в прошлом году в рамках декоммунизации на Болдиной горе, не состоялся.
В городской совет поступило лишь 3 заявления физических и юридических лиц о намерении принять участие в этом конкурсе (для сравнения – на проект Мемориала Небесной сотни заявок было 15).
Причем два из трех проектов поступили уже после того, как истекли сроки приема конкурсных предложений.
В то же время в Положении о проведении конкурса указано, что он может считаться состоявшимся, если на него подано не менее трех эскизов, их которых хотя бы один достоин, по мнению жюри, победы.
Учитывая сложившуюся ситуацию, конкурсный комитет рекомендовал объявить конкурс повторно. Для этого нужно соответствующее решение исполкома городского совета.
Напомним, что вместо двух демонтированных ранее барельефов должны появиться изображения на тему эпохи украинского козачества (вторая стела) и украинского национально-освободительного движения против российской оккупации 1917-1921 годов (третья стела).
Новые барельефы должны создать завершенную архитектурно-монументальную композицию и единое тематическое пространство мемориального комплекса.
Две демонтированные стелы сейчас находятся на хранении в специальном контейнере в городском коммунальном предприятии «Спецкомбинат коммунально-бытового обслуживания». Их дальнейшая судьба пока что не определена.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
В Чернигове определились с внешним видом Мемориала защитника Украины
Вчера, 27 февраля, на заседании конкурсной комиссии жюри выбрали два лучших проекта Мемориала
До 15 февраля можно предложить идею для Мемориала Героям Небесной сотни в Ч ...
Исполнительный комитет городского совета продлил срок принятия проектных предложений на открытый
Объявлен открытый архитектурный конкурс
Объявлен открытый архитектурный конкурс на лучшее проектное предложение по сооружению Мемориала
За вырубку деревьев для строительства гостиницы на Болдиной горе нарушителе ...
За то, что возле Троицкого монастыря и Антониевых пещер было снесено на 4 дерева больше, чем
На Болдиной горе в Чернигове появились лавочки
На Болдиной горе в Чернигове появились лавочки 18 сентября на Болдиной горе появились лавочки,
Борцы с американским импереализмом в субботу проведут в Чернигове Освободит ...
21 сентября 2013 (в субботу) с 12:00 на Болдиной Горе (Холм Славы; памятник Неизвестному солдату с
Учитель физики из села Черниговской области стал лучшим в Ук... Сессия Черниговского областного совета внесла изменения в пе... В с.Киселивка прошли общественные слушания по объединению Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области? Патрульные шестью экипажами «повязали» в Чернигове водителя Участники резонансной драки в ночном клубе Чернигова: один –...
Добавить комментарий!