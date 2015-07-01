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Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской области избавиться от протечки крыши
- Сегодня, 17:02
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Ремонт, стоивший несколько тысяч гривен из сельского бюджета, не улучшил состояние местного клуба. Здесь по-прежнему протекает крыша. А еще – нет аппаратуры.
46 тысяч гривен было выделено из местного бюджета на капитальный ремонт Слободского клуба (Новгород-Северский район) еще в прошлом году. За эти средства приобрели бильярдный стол, а основная сумма денег пошла на протекающую крышу. Однако после ее перекрытия ситуация не изменилась – она до сих пор течет, говорят местные жители.
Внешне Слободской клуб ничем не отличается от других, которые функционируют в районе. Однако, зайдя внутрь, чары развеиваются. И если концертный зал выглядит более-менее прилично, то в кабинет директора лучше не ступать.
Потолок, с которого падает штукатурка, гнилой пол, который пытаются скрыть за разодранными картонными ящиками, рамы, которые едва держатся – все это неприятно поражает. А еще здесь нет отопления.
Прямая речь работников клуба, сельского головы и жителей села – в сюжете Новгород-Северской регионального филиала НТКУ.
46 тысяч гривен было выделено из местного бюджета на капитальный ремонт Слободского клуба (Новгород-Северский район) еще в прошлом году. За эти средства приобрели бильярдный стол, а основная сумма денег пошла на протекающую крышу. Однако после ее перекрытия ситуация не изменилась – она до сих пор течет, говорят местные жители.
Внешне Слободской клуб ничем не отличается от других, которые функционируют в районе. Однако, зайдя внутрь, чары развеиваются. И если концертный зал выглядит более-менее прилично, то в кабинет директора лучше не ступать.
Потолок, с которого падает штукатурка, гнилой пол, который пытаются скрыть за разодранными картонными ящиками, рамы, которые едва держатся – все это неприятно поражает. А еще здесь нет отопления.
Прямая речь работников клуба, сельского головы и жителей села – в сюжете Новгород-Северской регионального филиала НТКУ.
Источник: 0462.ua
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