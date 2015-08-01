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В Черниговской области делец провернул оборутку с 290 гектарами арендованной земли

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:45
  • Просмотров: 23
В Черниговской области делец провернул оборутку с 290 гектарами арендованной землиНежинская местная прокуратура обратилась в суд с исками о признании недействительными договоров аренды и субаренды 290 га земли района.

Основанием тому послужило нарушение процедуры получения земельного участка государственной формы собственности и с целью защиты интересов государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

В декабре 2012 года Нежинская райгосадминистрация заключила с физическим лицом 6 договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь более 290 га, стоимость 5,3 миллиона гривен, назначение – для ведения фермерского хозяйства.

В то же время намерения использовать землю по целевому назначению арендатор не имел, поскольку в тот же день передал участки в субаренду другому субъекту хозяйствования, в котором он был учредителем.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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