4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Прилуках грузовики «разбивают» улицу
В Прилуках грузовики «разбивают» улицу
- Сегодня, 13:32
- Просмотров: 26
В Прилуках перегруженные фуры уничтожают дома местных жителей. Несмотря на то, что уже пять лет запрещен въезд в город машинам, тяжелее 12 тонн, чуть ли не каждый день они проезжают по не приспособленным для этого по улицам, говорится в сюжете ТСН.
В результате вибраций, которые местные жители сравнивают с землетрясением, в домах появляются и увеличиваются трещины. Проблемы начались в 2010 году, когда два моста в Прилуках перекрыли, и через улицу двинулись заполнены до отказа фуры. Дорога же на такую нагрузку рассчитана не была – дома стоят вплотную к ней.
Уже через два года движение грузовиков по улице запретили, однако местные жители утверждают, что этой нормы не соблюдают. Время от времени уставшие бездействием правоохранителей местные жители перекрывают движение на своей улице, однако последствий такого блокирования хватает максимум на две недели.
Все жалобы к местным чиновникам и даже в Киев были напрасными. В городском управлении капитального строительства соглашаются, что проблема существует. Но пока единственный метод борьбы с ней – знаки и штрафы. За этим должна следить полиция.
Там от комментариев отказались, а на уровне области заявили, что правоохранители сами просят местные власти помочь решить эту ситуацию: изменить направление движения за счет построения объездной дороги и установить передвижные весы. В транспортной инспекции, которая контролирует движение грузовиков, готовы помогать ловить нарушителей, но призывают местных чиновников проявлять инициативу.
В результате вибраций, которые местные жители сравнивают с землетрясением, в домах появляются и увеличиваются трещины. Проблемы начались в 2010 году, когда два моста в Прилуках перекрыли, и через улицу двинулись заполнены до отказа фуры. Дорога же на такую нагрузку рассчитана не была – дома стоят вплотную к ней.
Уже через два года движение грузовиков по улице запретили, однако местные жители утверждают, что этой нормы не соблюдают. Время от времени уставшие бездействием правоохранителей местные жители перекрывают движение на своей улице, однако последствий такого блокирования хватает максимум на две недели.
Все жалобы к местным чиновникам и даже в Киев были напрасными. В городском управлении капитального строительства соглашаются, что проблема существует. Но пока единственный метод борьбы с ней – знаки и штрафы. За этим должна следить полиция.
Там от комментариев отказались, а на уровне области заявили, что правоохранители сами просят местные власти помочь решить эту ситуацию: изменить направление движения за счет построения объездной дороги и установить передвижные весы. В транспортной инспекции, которая контролирует движение грузовиков, готовы помогать ловить нарушителей, но призывают местных чиновников проявлять инициативу.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
Возмущенные действиями местных газовиков черниговцы обратились в суд
Жители многоэтажного дома по проспекту Победы, 143 в Чернигове обратились в Деснянский районный
Какими видят дороги жители Чернигова?
Проблема бездорожья в Украине уже давно не является новостью ни для кого. Так же как не является
Хорошие дороги в Чернигове есть, а коррупции нет! Такими видят город местны ...
В феврале-марте 2015 года Международный Республиканский Институт провел социологическое
В Черниговской области ограничили движение грузовиков на летний период
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ограничивает движение грузовиков общей
Маршрут черниговского автобуса №39 планируют изменить в марте
Долгожданное для жителей улицы Старобелоусской событие должно произойти в ближайшие месяц–полтора.
Украинские грузовики уже пятые сутки стоят на украинско-белоруской границе
Более сотни больших грузовиков стоят как вкопанные на границе между Украиной и Беларусью. Стоят
В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Учитель физики из села Черниговской области стал лучшим в Ук... Сессия Черниговского областного совета внесла изменения в пе... В с.Киселивка прошли общественные слушания по объединению Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области?
Добавить комментарий!