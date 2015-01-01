В Прилуках грузовики «разбивают» улицу

В результате вибраций, которые местные жители сравнивают с землетрясением, в домах появляются и увеличиваются трещины. Проблемы начались в 2010 году, когда два моста в Прилуках перекрыли, и через улицу двинулись заполнены до отказа фуры. Дорога же на такую ​​нагрузку рассчитана не была – дома стоят вплотную к ней.Уже через два года движение грузовиков по улице запретили, однако местные жители утверждают, что этой нормы не соблюдают. Время от времени уставшие бездействием правоохранителей местные жители перекрывают движение на своей улице, однако последствий такого блокирования хватает максимум на две недели.Все жалобы к местным чиновникам и даже в Киев были напрасными. В городском управлении капитального строительства соглашаются, что проблема существует. Но пока единственный метод борьбы с ней – знаки и штрафы. За этим должна следить полиция.Там от комментариев отказались, а на уровне области заявили, что правоохранители сами просят местные власти помочь решить эту ситуацию: изменить направление движения за счет построения объездной дороги и установить передвижные весы. В транспортной инспекции, которая контролирует движение грузовиков, готовы помогать ловить нарушителей, но призывают местных чиновников проявлять инициативу.