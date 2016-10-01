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«Подарок» полиции на 8 марта – граната на кладбище

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:03
  • Просмотров: 20
«Подарок» полиции на 8 марта – граната на кладбищеНакануне выходного возле одного из городских кладбищ граждане обнаружили гранату Ф-1 и немедленно сообщили о находке полицию.

Сообщение об обнаружении на улице Любечской в ​​областном центре ручной осколочной гранаты Ф-1 со следами коррозии поступило в полицию в полдень 7 марта.

Следственно-оперативная группа полиции и эксперты-взрывотехники прибыли по указанному адресу.

Взрывотехники осмотрели гранату и установили, что боеприпас не снабжен взрывчатым веществом.

Граната изъята для утилизации, проводится проверка.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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