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Актрисы театрального кружка в Чернигове на Шерстянке разыскивают мужчин
- Сегодня, 14:27
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Подопечные центра социального обслуживания Новозаводского райсовета в постановке «Лиска-консультант»: лиса – Валентина Соломаха, медведь – Любовь Борисова, лошадь – Ольга Погиба, обезьяна – Тамара Карпенко.
Прослушать лекцию по психологии и медицине, научиться вышивать лентами и даже развить свои актерские способности – все это возможно в Территориальном центре социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Новозаводского районного в г. Чернигове совета (ул. Текстильщиков, 25).
Подопечные центра с восторгом отзываются о всех вышеперечисленных занятиях. Говорят, что такая альтернатива четырем стенам, в которые они могли бы быть заточены после выхода на пенсию, им по душе. А самые активные из них, актрисы театрального кружка, отмечают, что с приходом в их жизнь театра даже будни стали ярче.
– Они у меня такие молодчинки. Очень активные и задорные. Сами шьют костюмы и проявляют инициативу во всем. Мы с ними вместе и сценарии к праздникам продумываем, и полностью готовим все постановки, – рассказывает руководитель театрального кружка и организатор досуга в территориальном центре Наталия Заяц.
В свою очередь актрисы кружка хвалят свою наставницу:
– Наталия Дмитриевна всегда подыскивает нам такой материал, что работать над ним – одно удовольствие. Чего только стоят такие постановки, как «Заміж у Європу» и «Лиска-консультант».
К слову, на показе последней присутствовала и газета «Семь дней». Так что уже от себя можем добавить, что на сцене актрисы выглядят очень харизматично, от чего получают настоящее удовольствие. Да и публика принимает их на ура.
Единственное, о чем печалятся женщины, в их коллективе вовсе нет мужчин.
– Вот мужчин отыщем и будут наши выступления еще лучше, – с оптимизмом говорит одна из них. – Так что, пользуясь случаем, приглашаем представителей сильного пола в наш театральный кружок.
Прослушать лекцию по психологии и медицине, научиться вышивать лентами и даже развить свои актерские способности – все это возможно в Территориальном центре социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Новозаводского районного в г. Чернигове совета (ул. Текстильщиков, 25).
Подопечные центра с восторгом отзываются о всех вышеперечисленных занятиях. Говорят, что такая альтернатива четырем стенам, в которые они могли бы быть заточены после выхода на пенсию, им по душе. А самые активные из них, актрисы театрального кружка, отмечают, что с приходом в их жизнь театра даже будни стали ярче.
– Они у меня такие молодчинки. Очень активные и задорные. Сами шьют костюмы и проявляют инициативу во всем. Мы с ними вместе и сценарии к праздникам продумываем, и полностью готовим все постановки, – рассказывает руководитель театрального кружка и организатор досуга в территориальном центре Наталия Заяц.
В свою очередь актрисы кружка хвалят свою наставницу:
– Наталия Дмитриевна всегда подыскивает нам такой материал, что работать над ним – одно удовольствие. Чего только стоят такие постановки, как «Заміж у Європу» и «Лиска-консультант».
К слову, на показе последней присутствовала и газета «Семь дней». Так что уже от себя можем добавить, что на сцене актрисы выглядят очень харизматично, от чего получают настоящее удовольствие. Да и публика принимает их на ура.
Единственное, о чем печалятся женщины, в их коллективе вовсе нет мужчин.
– Вот мужчин отыщем и будут наши выступления еще лучше, – с оптимизмом говорит одна из них. – Так что, пользуясь случаем, приглашаем представителей сильного пола в наш театральный кружок.
Источник: 0462.ua
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