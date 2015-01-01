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В Черниговской области три браконьера нарвали подснежников на 87 тысяч гривен
- Сегодня, 15:03
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В ходе проведения рейдовой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства государственные инспекторы по охране окружающей природной среды, задержали троих человек, которые осуществляли незаконный сбор подснежников.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Черниговской области. Нарушители незаконно собрали более 1400 штук растений. Цветы изъяты в установленном законодательством порядке.
На нарушителей составлены административные протоколы. Они направлены на рассмотрение в райсуд. Ущерб, нанесенный окружающей среде в результате незаконного сбора краснокнижных первоцветов, составляет более 87 тысяч гривен.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Черниговской области. Нарушители незаконно собрали более 1400 штук растений. Цветы изъяты в установленном законодательством порядке.
На нарушителей составлены административные протоколы. Они направлены на рассмотрение в райсуд. Ущерб, нанесенный окружающей среде в результате незаконного сбора краснокнижных первоцветов, составляет более 87 тысяч гривен.
Источник: 0462.ua
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