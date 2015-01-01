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В Черниговской области три браконьера нарвали подснежников на 87 тысяч гривен

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:03
  • Просмотров: 21
В Черниговской области три браконьера нарвали подснежников на 87 тысяч гривенВ ходе проведения рейдовой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства государственные инспекторы по охране окружающей природной среды, задержали троих человек, которые осуществляли незаконный сбор подснежников.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Черниговской области. Нарушители незаконно собрали более 1400 штук растений. Цветы изъяты в установленном законодательством порядке.

На нарушителей составлены административные протоколы. Они направлены на рассмотрение в райсуд. Ущерб, нанесенный окружающей среде в результате незаконного сбора краснокнижных первоцветов, составляет более 87 тысяч гривен.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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