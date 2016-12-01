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Черниговец не получил секса и обратился в полицию

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:28
  • Просмотров: 30
Черниговец не получил секса и обратился в полицию
35-летний мужчина решил ночью развлечься и заказать проститутку.

Нашел такую услугу в Интернете на одном из сайтов объявлений.

Желание интима помутило разум мужчине. Он без колебаний перечислил 1000 гривен на карточку воображаемого сутенера. Приобрел алкоголь и закуску.

Однако так и не дождался ни секса с проституткой, ни возврата денег. Поэтому провел ночь в одиночестве.

Утром он не постеснялся пойти в полицию и написать заявление о мошенничестве. Этот факт подтвердили правоохранители и начали проверку.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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