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35-летний мужчина решил ночью развлечься и заказать проститутку.
Нашел такую услугу в Интернете на одном из сайтов объявлений.
Желание интима помутило разум мужчине. Он без колебаний перечислил 1000 гривен на карточку воображаемого сутенера. Приобрел алкоголь и закуску.
Однако так и не дождался ни секса с проституткой, ни возврата денег. Поэтому провел ночь в одиночестве.
Утром он не постеснялся пойти в полицию и написать заявление о мошенничестве. Этот факт подтвердили правоохранители и начали проверку.
Черниговец не получил секса и обратился в полицию
- Сегодня, 15:28
- Просмотров: 30
35-летний мужчина решил ночью развлечься и заказать проститутку.
Нашел такую услугу в Интернете на одном из сайтов объявлений.
Желание интима помутило разум мужчине. Он без колебаний перечислил 1000 гривен на карточку воображаемого сутенера. Приобрел алкоголь и закуску.
Однако так и не дождался ни секса с проституткой, ни возврата денег. Поэтому провел ночь в одиночестве.
Утром он не постеснялся пойти в полицию и написать заявление о мошенничестве. Этот факт подтвердили правоохранители и начали проверку.
Источник: 0462.ua
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