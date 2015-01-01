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В Чернигове создадут боксерский турнир «Ринг: новое поколение»

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:01
  • Просмотров: 21
В Чернигове создадут боксерский турнир «Ринг: новое поколение»
Черниговская городская власть, в лице начальника управления по делам семьи, молодежи и спорта Андрея Дериземли, дала официальный ответ на петицию касательно создания в городе боксерского турнира «Ринг: новое поколение».

«Управління у справах сім`ї, молоді та спорту міської ради підтримує пропозицію щодо започаткування турніру з боксу та пропонує Вам звернутись до управління для обговорення даного питання», – обратился Дериземля к автору петиции.

Напомним, что петиция, о которой идет речь, собрала 270 подписей.

«Не всі наші вихованці мають змогу регулярно їздити на змагання, бо це досить дороге задоволення», – писал автор петиции и предложил альтернативный вариант, в котором максимум наших черниговских спортсменов смогут проявить себя, потратив при этом минимум денег.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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