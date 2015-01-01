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Черниговская городская власть, в лице начальника управления по делам семьи, молодежи и спорта Андрея Дериземли, дала официальный ответ на петицию касательно создания в городе боксерского турнира «Ринг: новое поколение».
«Управління у справах сім`ї, молоді та спорту міської ради підтримує пропозицію щодо започаткування турніру з боксу та пропонує Вам звернутись до управління для обговорення даного питання», – обратился Дериземля к автору петиции.
Напомним, что петиция, о которой идет речь, собрала 270 подписей.
«Не всі наші вихованці мають змогу регулярно їздити на змагання, бо це досить дороге задоволення», – писал автор петиции и предложил альтернативный вариант, в котором максимум наших черниговских спортсменов смогут проявить себя, потратив при этом минимум денег.
В Чернигове создадут боксерский турнир «Ринг: новое поколение»
- Сегодня, 16:01
- Просмотров: 21
Черниговская городская власть, в лице начальника управления по делам семьи, молодежи и спорта Андрея Дериземли, дала официальный ответ на петицию касательно создания в городе боксерского турнира «Ринг: новое поколение».
«Управління у справах сім`ї, молоді та спорту міської ради підтримує пропозицію щодо започаткування турніру з боксу та пропонує Вам звернутись до управління для обговорення даного питання», – обратился Дериземля к автору петиции.
Напомним, что петиция, о которой идет речь, собрала 270 подписей.
«Не всі наші вихованці мають змогу регулярно їздити на змагання, бо це досить дороге задоволення», – писал автор петиции и предложил альтернативный вариант, в котором максимум наших черниговских спортсменов смогут проявить себя, потратив при этом минимум денег.
Источник: 0462.ua
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