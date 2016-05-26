Черниговцы просят продлить троллейбусную линию до Александровки

«Троллейбусы №8 №7 №6 запросто могут проезжать до конечной 39 и разворачиваться, дорога позволяет это делать», – говорится в петиции.Автор петиции отмечает, что Александровка уже давно стала частью города, но проблемы с транспортом как были, так и есть. Но жители этого микрорайона заслуживают ездить на экологически чистом транспорте, с комфортом и по приемлемой стоимости.«По 43 маршруту уже не раз пытались собрать подписи и навести порядок, но воз и ныне там.Постоянные перегонки 39 и 27 мягко говоря достали, они не могут между собой наладить интервал движения и постоянно едут друг за другом, остальные 15-20 мин. транспорта нет, в такие автобусы проблематично зайти с ребенком и коляской», – разъясняется в петиции.Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.