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Черниговцы просят продлить троллейбусную линию до Александровки

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:36
  • Просмотров: 19
Черниговцы просят продлить троллейбусную линию до АлександровкиНа местном сайте петиций появилось предложение – продлить троллейбусную линию от ул. 1 мая до Александровки, а именно: до конечной остановки 39 автобуса.

«Троллейбусы №8 №7 №6 запросто могут проезжать до конечной 39 и разворачиваться, дорога позволяет это делать», – говорится в петиции.

Автор петиции отмечает, что Александровка уже давно стала частью города, но проблемы с транспортом как были, так и есть. Но жители этого микрорайона заслуживают ездить на экологически чистом транспорте, с комфортом и по приемлемой стоимости.

«По 43 маршруту уже не раз пытались собрать подписи и навести порядок, но воз и ныне там.

Постоянные перегонки 39 и 27 мягко говоря достали, они не могут между собой наладить интервал движения и постоянно едут друг за другом, остальные 15-20 мин. транспорта нет, в такие автобусы проблематично зайти с ребенком и коляской», – разъясняется в петиции.

Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.
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Источник: 0462.ua

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