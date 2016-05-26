4ернігів.інфо » Стрічка новин » Черниговцы просят продлить троллейбусную линию до Александровки
Черниговцы просят продлить троллейбусную линию до Александровки
- Сегодня, 16:36
- Просмотров: 19
На местном сайте петиций появилось предложение – продлить троллейбусную линию от ул. 1 мая до Александровки, а именно: до конечной остановки 39 автобуса.
«Троллейбусы №8 №7 №6 запросто могут проезжать до конечной 39 и разворачиваться, дорога позволяет это делать», – говорится в петиции.
Автор петиции отмечает, что Александровка уже давно стала частью города, но проблемы с транспортом как были, так и есть. Но жители этого микрорайона заслуживают ездить на экологически чистом транспорте, с комфортом и по приемлемой стоимости.
«По 43 маршруту уже не раз пытались собрать подписи и навести порядок, но воз и ныне там.
Постоянные перегонки 39 и 27 мягко говоря достали, они не могут между собой наладить интервал движения и постоянно едут друг за другом, остальные 15-20 мин. транспорта нет, в такие автобусы проблематично зайти с ребенком и коляской», – разъясняется в петиции.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.
«Троллейбусы №8 №7 №6 запросто могут проезжать до конечной 39 и разворачиваться, дорога позволяет это делать», – говорится в петиции.
Автор петиции отмечает, что Александровка уже давно стала частью города, но проблемы с транспортом как были, так и есть. Но жители этого микрорайона заслуживают ездить на экологически чистом транспорте, с комфортом и по приемлемой стоимости.
«По 43 маршруту уже не раз пытались собрать подписи и навести порядок, но воз и ныне там.
Постоянные перегонки 39 и 27 мягко говоря достали, они не могут между собой наладить интервал движения и постоянно едут друг за другом, остальные 15-20 мин. транспорта нет, в такие автобусы проблематично зайти с ребенком и коляской», – разъясняется в петиции.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет ее рассмотреть.
Источник: 0462.ua
Рекомендуем похожее:
Черниговцы хотят изменить маршрут 21 автобуса
На местном сайте петиций появилось предложение – изменить маршрут движения 21 автобуса.
Троллейбусную линию – до Еськова!
На местном сайте петиций появилось предложение провести троллейбусную линию до ул. Еськова.
Черниговцы предлагают пересечь маршруты троллейбусов №2 и №8
На местном сайте петиций появилось предложение – продлить троллейбусный маршрут №2.
Черниговцы просят пересмотреть маршрут 5-го троллейбуса
На местом сайте петиций появилось предложение по смене маршрута троллейбуса №5.
Черниговцы просят прямой маршрут с Масанов до Эпицентра
На местном сайте петиций появилось предложение сделать прямой городской маршрут, который бы
Будет ли ходить маршрут №36 до ЗАЗа?
Черниговцы хотят продлить маршрут №36 до ЗАЗа и просят, чтобы маршрутки ходили чаще
В Прилуках грузовики «разбивают» улицу Ремонт за 46 тысяч не помог сельскому клубу в Черниговской о... Учитель физики из села Черниговской области стал лучшим в Ук... Сессия Черниговского областного совета внесла изменения в пе... В с.Киселивка прошли общественные слушания по объединению Как будет проходить ВНО-2017 в Черниговской области?
Добавить комментарий!