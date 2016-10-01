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За хранение обреза винтовки жителю Черниговщины грозит до семи лет заключения

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:05
  • Просмотров: 24
За хранение обреза винтовки жителю Черниговщины грозит до семи лет заключения
Во время проведения профилактических мероприятий, направленных на изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки, криминальная полиция Коропского отделения полиции изъяли у местного жителя устройство для стрельбы патронами калибра 7,62.

Вчера, 6 марта, полицейские Коропского отделения полиции ГУНП в Черниговской области во время отработки в ходе проведения санкционированного обыска обнаружили в квартире жителя одного из сел района устройство для стрельбы патронами калибра 7,62 и 14 патронов этого же калибра к боевому оружию армейских образцов. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.Открыто производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Полиция напоминает гражданам, что согласно пункту 3 статьи 263 Уголовного кодекса Украины "лицо освобождается от уголовной ответственности , если оно добровольно сдало органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства".шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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