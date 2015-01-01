30 женщин Чернигова мэр поздравил по-особому

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По случаю Международного женского дня Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко подписал распоряжение о награждении почетными грамотами и благодарностями.
Почетной грамотой Черниговского городского совета и исполнительного комитета, за активную общественную позицию, развитие волонтерского движения на Черниговщине по поддержке участников АТО награждены:
- Деркач Виталия Витальевна, член общественной организации "Родина Воина";
- Житникова Людмила Владимировна, член общественной организации "Единая Семья Черниговщины".
За активную общественную позицию, развитие волонтерского движения на Черниговщине по поддержке участников АТО благодарность Черниговского городского председателя объявлена:
- БЕЛЕВАНЦЕВой Елене Николаевне, члену общественной организации "Единая Семья Черниговщины";
- Бруй Наталье Васильевне, члену общественной организации "Родина Воина".
За добросовестный труд:
- Басанец Надежде Алексеевне, менеджеру по персоналу коммунального предприятия "Городской Дворец культуры" Черниговского городского совета;
- Гончаровой Татьяне Анатольевне, начальнику отдела администрирования налогов с самозанятых лиц Черниговской ОГНИ;
- Гординской Людмиле Викторовне, начальнику отдела администрирования экологического налога и рентной платы и местных налогов Черниговской ОГНИ;
- Донец Вере Ивановне, озеленители коммунального предприятия "Зеленстрой" Черниговского городского совета;
- Земляковой Светлане Юрьевне, главному государственному инспектору отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Черниговской ОГНИ;
- Иваненко Елене Ивановне, заместителю директора по культурно-массовой и информационной работы коммунального предприятия "Городской Дворец культуры" Черниговского городского совета;
- МОЙСИЕНКО Марине Альбертовне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, преподавателю по классу гитары коммунального внешкольного учебного заведения "Черниговская музыкальная школа № 2 имени Е. В. Богословского";
- Молид Татьяне Александровне, главному бухгалтеру коммунального предприятия "Дом книги" Черниговского городского совета;
- Никандровой Марине Викторовне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, преподавателю музыкально-теоретических дисциплин коммунального внешкольного учебного заведения "Черниговская музыкальная школа № 1 имени С. В. Вильконского";
- Пилипенко Оксане Станиславовне, заведующему отделом технического обеспечения коммунального предприятия «Телерадиоагентство« Новый Чернигов »Черниговского городского совета;
- Сироус Ирине Борисовне, директору, преподавателю по классу музыкально-теоретических дисциплин коммунального внешкольного учебного заведения "Черниговская городская школа искусств»;
- ТИМОЩЕНКО Антонине Степановне, озеленители коммунального предприятия "Зеленстрой" Черниговского городского совета;
- Шеремет Светлане Александровне, ведущей программ коммунального предприятия «Телерадиоагентство« Новый Чернигов »Черниговского городского совета.
За добросовестную службу во имя независимой Украины:
- МОРГУН Наталье Анатольевне, ведущему специалисту отделения военного учета и бронирования солдат и сержантов запаса Черниговского объединенного городского военного комиссариата.
За активное участие в общественной жизни города Чернигова:
- Бордонос Маргарите Ивановне, детской писательницы;
- Деревянко Наталье Владимировне, физическому лицу-предпринимателю;
- Мажуге Екатерине Александровне, члену правления Лиги деловых и профессиональных женщин Украины;
- МИРОШНИЧЕНКО Оксане Андреевне, вице-президенту Лиги деловых и профессиональных женщин Украины.
За добросовестную службу в органах местного самоуправления:
- Казимир Вере Анатольевне, заместителю начальника управления - начальнику отдела развития общешкольной и внешкольного образования и воспитания управления образования Черниговского городского совета;
- Кулешовой Марии Анатольевне, главному специалисту юридического отдела Черниговского городского совета;
- ПАРХОМЕНКО Юлии Валентиновне, главному специалисту отдела кадровой работы Черниговского городского совета;
- РЕДЧИЦ Елене Сергеевне, начальнику отдела обращений граждан Черниговского городского совета;
- Роевой Людмиле Ивановне, заместителю начальника отдела финансов предприятий коммунальной собственности и по вопросам новых форм хозяйствования финансового управления Черниговского городского совета;
- СОРОКЕ Надежде Михайловне, главному специалисту общего отдела Черниговского городского совета;
- Тимченко Виктории Витальевне, главному специалисту отдела по делам семьи и молодежи управления по делам семьи, молодежи и спорта Черниговского городского совета;
- ФЕДЧЕНКО Татьяне Васильевне, главному специалисту-бухгалтеру отдела учета и отчетности Черниговского городского совета.
30 женщин Чернигова мэр поздравил по-особому
- Сегодня, 17:33
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По случаю Международного женского дня Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко подписал распоряжение о награждении почетными грамотами и благодарностями.
Почетной грамотой Черниговского городского совета и исполнительного комитета, за активную общественную позицию, развитие волонтерского движения на Черниговщине по поддержке участников АТО награждены:
- Деркач Виталия Витальевна, член общественной организации "Родина Воина";
- Житникова Людмила Владимировна, член общественной организации "Единая Семья Черниговщины".
За активную общественную позицию, развитие волонтерского движения на Черниговщине по поддержке участников АТО благодарность Черниговского городского председателя объявлена:
- БЕЛЕВАНЦЕВой Елене Николаевне, члену общественной организации "Единая Семья Черниговщины";
- Бруй Наталье Васильевне, члену общественной организации "Родина Воина".
За добросовестный труд:
- Басанец Надежде Алексеевне, менеджеру по персоналу коммунального предприятия "Городской Дворец культуры" Черниговского городского совета;
- Гончаровой Татьяне Анатольевне, начальнику отдела администрирования налогов с самозанятых лиц Черниговской ОГНИ;
- Гординской Людмиле Викторовне, начальнику отдела администрирования экологического налога и рентной платы и местных налогов Черниговской ОГНИ;
- Донец Вере Ивановне, озеленители коммунального предприятия "Зеленстрой" Черниговского городского совета;
- Земляковой Светлане Юрьевне, главному государственному инспектору отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Черниговской ОГНИ;
- Иваненко Елене Ивановне, заместителю директора по культурно-массовой и информационной работы коммунального предприятия "Городской Дворец культуры" Черниговского городского совета;
- МОЙСИЕНКО Марине Альбертовне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, преподавателю по классу гитары коммунального внешкольного учебного заведения "Черниговская музыкальная школа № 2 имени Е. В. Богословского";
- Молид Татьяне Александровне, главному бухгалтеру коммунального предприятия "Дом книги" Черниговского городского совета;
- Никандровой Марине Викторовне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, преподавателю музыкально-теоретических дисциплин коммунального внешкольного учебного заведения "Черниговская музыкальная школа № 1 имени С. В. Вильконского";
- Пилипенко Оксане Станиславовне, заведующему отделом технического обеспечения коммунального предприятия «Телерадиоагентство« Новый Чернигов »Черниговского городского совета;
- Сироус Ирине Борисовне, директору, преподавателю по классу музыкально-теоретических дисциплин коммунального внешкольного учебного заведения "Черниговская городская школа искусств»;
- ТИМОЩЕНКО Антонине Степановне, озеленители коммунального предприятия "Зеленстрой" Черниговского городского совета;
- Шеремет Светлане Александровне, ведущей программ коммунального предприятия «Телерадиоагентство« Новый Чернигов »Черниговского городского совета.
За добросовестную службу во имя независимой Украины:
- МОРГУН Наталье Анатольевне, ведущему специалисту отделения военного учета и бронирования солдат и сержантов запаса Черниговского объединенного городского военного комиссариата.
За активное участие в общественной жизни города Чернигова:
- Бордонос Маргарите Ивановне, детской писательницы;
- Деревянко Наталье Владимировне, физическому лицу-предпринимателю;
- Мажуге Екатерине Александровне, члену правления Лиги деловых и профессиональных женщин Украины;
- МИРОШНИЧЕНКО Оксане Андреевне, вице-президенту Лиги деловых и профессиональных женщин Украины.
За добросовестную службу в органах местного самоуправления:
- Казимир Вере Анатольевне, заместителю начальника управления - начальнику отдела развития общешкольной и внешкольного образования и воспитания управления образования Черниговского городского совета;
- Кулешовой Марии Анатольевне, главному специалисту юридического отдела Черниговского городского совета;
- ПАРХОМЕНКО Юлии Валентиновне, главному специалисту отдела кадровой работы Черниговского городского совета;
- РЕДЧИЦ Елене Сергеевне, начальнику отдела обращений граждан Черниговского городского совета;
- Роевой Людмиле Ивановне, заместителю начальника отдела финансов предприятий коммунальной собственности и по вопросам новых форм хозяйствования финансового управления Черниговского городского совета;
- СОРОКЕ Надежде Михайловне, главному специалисту общего отдела Черниговского городского совета;
- Тимченко Виктории Витальевне, главному специалисту отдела по делам семьи и молодежи управления по делам семьи, молодежи и спорта Черниговского городского совета;
- ФЕДЧЕНКО Татьяне Васильевне, главному специалисту-бухгалтеру отдела учета и отчетности Черниговского городского совета.
Источник: 0462.ua
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