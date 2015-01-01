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30 женщин Чернигова мэр поздравил по-особому

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:33
  • Просмотров: 20
30 женщин Чернигова мэр поздравил по-особому
По случаю Международного женского дня Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко подписал распоряжение о награждении почетными грамотами и благодарностями.

Почетной грамотой Черниговского городского совета и исполнительного комитета, за активную общественную позицию, развитие волонтерского движения на Черниговщине по поддержке участников АТО награждены:

- Деркач Виталия Витальевна, член общественной организации "Родина Воина";

- Житникова Людмила Владимировна, член общественной организации "Единая Семья Черниговщины".

За активную общественную позицию, развитие волонтерского движения на Черниговщине по поддержке участников АТО благодарность Черниговского городского председателя объявлена:

- БЕЛЕВАНЦЕВой Елене Николаевне, члену общественной организации "Единая Семья Черниговщины";

- Бруй Наталье Васильевне, члену общественной организации "Родина Воина".

За добросовестный труд:

- Басанец Надежде Алексеевне, менеджеру по персоналу коммунального предприятия "Городской Дворец культуры" Черниговского городского совета;

- Гончаровой Татьяне Анатольевне, начальнику отдела администрирования налогов с самозанятых лиц Черниговской ОГНИ;

- Гординской Людмиле Викторовне, начальнику отдела администрирования экологического налога и рентной платы и местных налогов Черниговской ОГНИ;

- Донец Вере Ивановне, озеленители коммунального предприятия "Зеленстрой" Черниговского городского совета;

- Земляковой Светлане Юрьевне, главному государственному инспектору отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Черниговской ОГНИ;

- Иваненко Елене Ивановне, заместителю директора по культурно-массовой и информационной работы коммунального предприятия "Городской Дворец культуры" Черниговского городского совета;

- МОЙСИЕНКО Марине Альбертовне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, преподавателю по классу гитары коммунального внешкольного учебного заведения "Черниговская музыкальная школа № 2 имени Е. В. Богословского";

- Молид Татьяне Александровне, главному бухгалтеру коммунального предприятия "Дом книги" Черниговского городского совета;

- Никандровой Марине Викторовне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, преподавателю музыкально-теоретических дисциплин коммунального внешкольного учебного заведения "Черниговская музыкальная школа № 1 имени С. В. Вильконского";

- Пилипенко Оксане Станиславовне, заведующему отделом технического обеспечения коммунального предприятия «Телерадиоагентство« Новый Чернигов »Черниговского городского совета;

- Сироус Ирине Борисовне, директору, преподавателю по классу музыкально-теоретических дисциплин коммунального внешкольного учебного заведения "Черниговская городская школа искусств»;

- ТИМОЩЕНКО Антонине Степановне, озеленители коммунального предприятия "Зеленстрой" Черниговского городского совета;

- Шеремет Светлане Александровне, ведущей программ коммунального предприятия «Телерадиоагентство« Новый Чернигов »Черниговского городского совета.

За добросовестную службу во имя независимой Украины:

- МОРГУН Наталье Анатольевне, ведущему специалисту отделения военного учета и бронирования солдат и сержантов запаса Черниговского объединенного городского военного комиссариата.

За активное участие в общественной жизни города Чернигова:

- Бордонос Маргарите Ивановне, детской писательницы;

- Деревянко Наталье Владимировне, физическому лицу-предпринимателю;

- Мажуге Екатерине Александровне, члену правления Лиги деловых и профессиональных женщин Украины;

- МИРОШНИЧЕНКО Оксане Андреевне, вице-президенту Лиги деловых и профессиональных женщин Украины.

За добросовестную службу в органах местного самоуправления:

- Казимир Вере Анатольевне, заместителю начальника управления - начальнику отдела развития общешкольной и внешкольного образования и воспитания управления образования Черниговского городского совета;

- Кулешовой Марии Анатольевне, главному специалисту юридического отдела Черниговского городского совета;

- ПАРХОМЕНКО Юлии Валентиновне, главному специалисту отдела кадровой работы Черниговского городского совета;

- РЕДЧИЦ Елене Сергеевне, начальнику отдела обращений граждан Черниговского городского совета;

- Роевой Людмиле Ивановне, заместителю начальника отдела финансов предприятий коммунальной собственности и по вопросам новых форм хозяйствования финансового управления Черниговского городского совета;

- СОРОКЕ Надежде Михайловне, главному специалисту общего отдела Черниговского городского совета;

- Тимченко Виктории Витальевне, главному специалисту отдела по делам семьи и молодежи управления по делам семьи, молодежи и спорта Черниговского городского совета;

- ФЕДЧЕНКО Татьяне Васильевне, главному специалисту-бухгалтеру отдела учета и отчетности Черниговского городского совета.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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