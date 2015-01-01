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Как зависит сумма пособия по беременности и родам от размера минимальной зарплаты?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:30
  • Просмотров: 27
Как зависит сумма пособия по беременности и родам от размера минимальной зарплаты?На сегодня действующим законодательством установлено, что сумма пособия по беременности и родам в расчете на месяц не должна превышать размера максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачивались страховые взносы в Фонд. В то же время, она не может быть меньше, чем размер минимальной заработной платы, установленной на момент наступления страхового случая.

Об этом говорится в статье 26 Закона Украины & quot; Об общеобязательном государственном социальном страховании & quot ;.

За разъяснением Исполнительной дирекции Фонда социального страхования по

временной потери трудоспособности, изложенного в письме от 22.02.2017 №2.4-17- 328, сумма

пособия по беременности и родам должна определяться следующим образом:

1. Рассчитывается среднедневная заработная плата исходя из фактической

заработной платы в соответствии с требованиями Порядка исчисления средней заработной платы

(Дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному

государственному социальному страхованию, утвержденного постановлением КМУ от 26.09.2001

№1266.

2. сравнивается фактическая среднедневная заработная плата с среднедневной

заработной платой, исчисленной из размера минимальной заработной платы, установленного в

месяце наступления страхового случая;

3. В случае превышения среднедневной заработной платы, рассчитанной с

минимальной заработной платы, над фактической среднедневной заработной платой,

дальнейший расчет пособия по беременности и родам осуществлять с среднедневной,

исчисленной с минимальной заработной платы.

Итак, среднедневная заработная плата для расчета пособия по беременности и

родах при установленной минимальной заработной плате в размере 3200 грн. должна быть

не менее 105,12 грн. (3200 грн.: На среднемесячное количество календарных дней (30,44)).

Черниговская городская исполнительная

дирекция областного отделения

Фонд социального страхования по

временной потери

работоспособностишаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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