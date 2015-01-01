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Как зависит сумма пособия по беременности и родам от размера минимальной зарплаты?
- Сегодня, 09:30
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На сегодня действующим законодательством установлено, что сумма пособия по беременности и родам в расчете на месяц не должна превышать размера максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачивались страховые взносы в Фонд. В то же время, она не может быть меньше, чем размер минимальной заработной платы, установленной на момент наступления страхового случая.
Об этом говорится в статье 26 Закона Украины & quot; Об общеобязательном государственном социальном страховании & quot ;.
За разъяснением Исполнительной дирекции Фонда социального страхования по
временной потери трудоспособности, изложенного в письме от 22.02.2017 №2.4-17- 328, сумма
пособия по беременности и родам должна определяться следующим образом:
1. Рассчитывается среднедневная заработная плата исходя из фактической
заработной платы в соответствии с требованиями Порядка исчисления средней заработной платы
(Дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному
государственному социальному страхованию, утвержденного постановлением КМУ от 26.09.2001
№1266.
2. сравнивается фактическая среднедневная заработная плата с среднедневной
заработной платой, исчисленной из размера минимальной заработной платы, установленного в
месяце наступления страхового случая;
3. В случае превышения среднедневной заработной платы, рассчитанной с
минимальной заработной платы, над фактической среднедневной заработной платой,
дальнейший расчет пособия по беременности и родам осуществлять с среднедневной,
исчисленной с минимальной заработной платы.
Итак, среднедневная заработная плата для расчета пособия по беременности и
родах при установленной минимальной заработной плате в размере 3200 грн. должна быть
не менее 105,12 грн. (3200 грн.: На среднемесячное количество календарных дней (30,44)).
Черниговская городская исполнительная
дирекция областного отделения
Фонд социального страхования по
временной потери
работоспособности
Об этом говорится в статье 26 Закона Украины & quot; Об общеобязательном государственном социальном страховании & quot ;.
За разъяснением Исполнительной дирекции Фонда социального страхования по
временной потери трудоспособности, изложенного в письме от 22.02.2017 №2.4-17- 328, сумма
пособия по беременности и родам должна определяться следующим образом:
1. Рассчитывается среднедневная заработная плата исходя из фактической
заработной платы в соответствии с требованиями Порядка исчисления средней заработной платы
(Дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному
государственному социальному страхованию, утвержденного постановлением КМУ от 26.09.2001
№1266.
2. сравнивается фактическая среднедневная заработная плата с среднедневной
заработной платой, исчисленной из размера минимальной заработной платы, установленного в
месяце наступления страхового случая;
3. В случае превышения среднедневной заработной платы, рассчитанной с
минимальной заработной платы, над фактической среднедневной заработной платой,
дальнейший расчет пособия по беременности и родам осуществлять с среднедневной,
исчисленной с минимальной заработной платы.
Итак, среднедневная заработная плата для расчета пособия по беременности и
родах при установленной минимальной заработной плате в размере 3200 грн. должна быть
не менее 105,12 грн. (3200 грн.: На среднемесячное количество календарных дней (30,44)).
Черниговская городская исполнительная
дирекция областного отделения
Фонд социального страхования по
временной потери
работоспособности
Источник: 4ernigiv.info
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