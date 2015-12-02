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Отголоски праздника: в черниговчанина украли мангал и дрова
- Сегодня, 10:02
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В преддверии 8 марта в черниговца, проживающего по улице Пирогова украли мангал с собственного двора. А 63-летняя женщина была удивлена тем, что ночью из сарая у нее исчезли дрова и ... старые доски с пола.
Об этом сообщил источник в городском отделении полиции. Правоохранители проводят проверку по обоим фактам. Ничего общего у этих преступлениях полицейские не видят. Ведь кражи произошли в разных концах города.
Об этом сообщил источник в городском отделении полиции. Правоохранители проводят проверку по обоим фактам. Ничего общего у этих преступлениях полицейские не видят. Ведь кражи произошли в разных концах города.
Источник: cheline.com.ua
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