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Пожар из-за халатности: в Холмах горел дом
- Сегодня, 10:38
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8 марта в 10:29 горел жилой дом в поселке Холмы, что в 30 километрах от районного центра.
Об этом ЧЕline сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. По вызову на место происшествия прибыли два отделения Холминской местной пожарной охраны, одно отделение 9-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра, пожарные команды из с. Козиловка и ХОЛМИНСКИЙ лесхоза. В настоящее время крыша жилого дома почти полностью был охвачен пламенем. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных пожар в 11:15 локализован и в 12:45 окончательно ликвидирован. В ходе тушения не допущено распространение огня на рядом расположенные соседский дом и хозяйственные постройки. В результате пожара уничтожена кровля на площади 70 м. Кв., Повреждено перекрытие на площади 90 м. Кв. К ликвидации пожара привлекалось 11 человек личного состава и 5 единиц специальной техники. Причиной возгорания стало неправильное устройство нагревательных печей и дымоходов, а именно отсутствие безопасной противопожарной разделки между дымоходом печи и деревянными конструкциями перекрытия дома. В результате пожара никто из людей не пострадал.
Об этом ЧЕline сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. По вызову на место происшествия прибыли два отделения Холминской местной пожарной охраны, одно отделение 9-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра, пожарные команды из с. Козиловка и ХОЛМИНСКИЙ лесхоза. В настоящее время крыша жилого дома почти полностью был охвачен пламенем. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных пожар в 11:15 локализован и в 12:45 окончательно ликвидирован. В ходе тушения не допущено распространение огня на рядом расположенные соседский дом и хозяйственные постройки. В результате пожара уничтожена кровля на площади 70 м. Кв., Повреждено перекрытие на площади 90 м. Кв. К ликвидации пожара привлекалось 11 человек личного состава и 5 единиц специальной техники. Причиной возгорания стало неправильное устройство нагревательных печей и дымоходов, а именно отсутствие безопасной противопожарной разделки между дымоходом печи и деревянными конструкциями перекрытия дома. В результате пожара никто из людей не пострадал.
Источник: cheline.com.ua
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