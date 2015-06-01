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На частный сектор Чернигова «напали» ревизоры
- Сегодня, 11:40
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В Чернигове с начала марта работники экологической инспекции КАТП 2528 составили 6 протоколов на нарушителей, которые жгут мусор на территории города.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Штраф за такое нарушение составляет от 340 грн до 1360 грн для физических лиц и от 850 грн до 1700 грн для юридических лиц. С приходом весны ежедневно проводятся рейды по выявлению лиц, которые сжигают опавшие листья, остатки растительности и другой мусор в частном секторе, а также на территории предприятий, организаций. Обычно это касается жителей частного сектора, которые после уборки приусадебных участков начинают сжигать остатки растительности, несмотря на неоднократные предупреждения экологической инспекции. Коммунальщики рекомендуют жителям частного сектора вместо сжигания заранее позаботиться об обустройстве компостную яму. Это не только убережет хозяина от штрафа, но и даст качественное удобрение для приусадебного участка. Ведь известно, что дым от сжигания остатков растительности и опавших листьев с накопленными вредными веществами, выбрасываемых в воздух автотранспортом и предприятиями, может нанести серьезный ущерб здоровью людей. Особенно опасным является сжигание растительности, обработанной химикатами, на приусадебных участках. Кроме того, такие очаги не только наносят вред окружающей среде и здоровью людей, но и могут перерасти в неконтролируемые пожары и привести к значительным убыткам. Еще одной проблемой благоустройства города является загромождение городской территории, появление несанкционированных свалок. Работники экологической инспекции постоянно проводят рейды по выявлению и привлечению к ответственности нарушителей Правил благоустройства города. В частности по содержанию прилегающей территории предприятий, субъектов предпринимательской деятельности, а также ЖЭКов, участков по обслуживанию жилищного фонда по уборке придомовой территории. Контролирующие службы напоминают, что нарушители Правил благоустройства города получают предписание, и в случае его невыполнения в течение суток составляется протокол на рассмотрение административных комиссий районных советов, которые устанавливают соответствующие штрафы. Инспекторы сейчас проводят активную работу по выявлению и привлечению к ответственности таких нарушителей.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Штраф за такое нарушение составляет от 340 грн до 1360 грн для физических лиц и от 850 грн до 1700 грн для юридических лиц. С приходом весны ежедневно проводятся рейды по выявлению лиц, которые сжигают опавшие листья, остатки растительности и другой мусор в частном секторе, а также на территории предприятий, организаций. Обычно это касается жителей частного сектора, которые после уборки приусадебных участков начинают сжигать остатки растительности, несмотря на неоднократные предупреждения экологической инспекции. Коммунальщики рекомендуют жителям частного сектора вместо сжигания заранее позаботиться об обустройстве компостную яму. Это не только убережет хозяина от штрафа, но и даст качественное удобрение для приусадебного участка. Ведь известно, что дым от сжигания остатков растительности и опавших листьев с накопленными вредными веществами, выбрасываемых в воздух автотранспортом и предприятиями, может нанести серьезный ущерб здоровью людей. Особенно опасным является сжигание растительности, обработанной химикатами, на приусадебных участках. Кроме того, такие очаги не только наносят вред окружающей среде и здоровью людей, но и могут перерасти в неконтролируемые пожары и привести к значительным убыткам. Еще одной проблемой благоустройства города является загромождение городской территории, появление несанкционированных свалок. Работники экологической инспекции постоянно проводят рейды по выявлению и привлечению к ответственности нарушителей Правил благоустройства города. В частности по содержанию прилегающей территории предприятий, субъектов предпринимательской деятельности, а также ЖЭКов, участков по обслуживанию жилищного фонда по уборке придомовой территории. Контролирующие службы напоминают, что нарушители Правил благоустройства города получают предписание, и в случае его невыполнения в течение суток составляется протокол на рассмотрение административных комиссий районных советов, которые устанавливают соответствующие штрафы. Инспекторы сейчас проводят активную работу по выявлению и привлечению к ответственности таких нарушителей.
Источник: cheline.com.ua
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