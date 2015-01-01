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В Чернигове уже будут принимать заявления на оздоровление детей летом

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:02
  • Просмотров: 19
В Чернигове уже будут принимать заявления на оздоровление детей летомС понедельника, 13 марта, управление по делам семьи, молодежи и спорта Черниговского городского совета начинает прием заявлений на оздоровление детей льготных категорий.

Заявления будут приниматься по понедельникам и четвергам с 12-00 до 15-00 (при наличии полного пакета документов в 2-х экземплярах) по адресу ул. Всехсвятская, 16 (отдел социально-профилактической работы).

Право на бесплатное оздоровление имеют такие категории:

-дети-сироты,

-дети-инвалиды,

-дети, лишенные родительской опеки,

-дети из многодетных семей,

-дети из малообеспеченных семей,

-родные дети из приемных семей,

-дети, которые пребывают на диспансерном учете,

-талантливые и одаренные дети,

-отличники учебы,

-дети, родители которых погибли от несчастных случаев на производстве или при исполнении служебных обязанностей,

-дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов или умершего вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов, а также вследствие заболевания, полученного в период участия в антитеррористической операции,

-дети лиц, признанных участниками боевых действий в соответствии с пунктом 19 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты "

-дети, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица.

Список документов, которые необходимо подать вместе с заявлением, можно найти на сайте горсовета.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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