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В Чернигове уже будут принимать заявления на оздоровление детей летом
- Сегодня, 12:02
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С понедельника, 13 марта, управление по делам семьи, молодежи и спорта Черниговского городского совета начинает прием заявлений на оздоровление детей льготных категорий.
Заявления будут приниматься по понедельникам и четвергам с 12-00 до 15-00 (при наличии полного пакета документов в 2-х экземплярах) по адресу ул. Всехсвятская, 16 (отдел социально-профилактической работы).
Право на бесплатное оздоровление имеют такие категории:
-дети-сироты,
-дети-инвалиды,
-дети, лишенные родительской опеки,
-дети из многодетных семей,
-дети из малообеспеченных семей,
-родные дети из приемных семей,
-дети, которые пребывают на диспансерном учете,
-талантливые и одаренные дети,
-отличники учебы,
-дети, родители которых погибли от несчастных случаев на производстве или при исполнении служебных обязанностей,
-дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов или умершего вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов, а также вследствие заболевания, полученного в период участия в антитеррористической операции,
-дети лиц, признанных участниками боевых действий в соответствии с пунктом 19 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты "
-дети, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица.
Список документов, которые необходимо подать вместе с заявлением, можно найти на сайте горсовета.
Заявления будут приниматься по понедельникам и четвергам с 12-00 до 15-00 (при наличии полного пакета документов в 2-х экземплярах) по адресу ул. Всехсвятская, 16 (отдел социально-профилактической работы).
Право на бесплатное оздоровление имеют такие категории:
-дети-сироты,
-дети-инвалиды,
-дети, лишенные родительской опеки,
-дети из многодетных семей,
-дети из малообеспеченных семей,
-родные дети из приемных семей,
-дети, которые пребывают на диспансерном учете,
-талантливые и одаренные дети,
-отличники учебы,
-дети, родители которых погибли от несчастных случаев на производстве или при исполнении служебных обязанностей,
-дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов или умершего вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов, а также вследствие заболевания, полученного в период участия в антитеррористической операции,
-дети лиц, признанных участниками боевых действий в соответствии с пунктом 19 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты "
-дети, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица.
Список документов, которые необходимо подать вместе с заявлением, можно найти на сайте горсовета.
Источник: 0462.ua
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