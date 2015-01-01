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Депутат горсовета предлагает проложить в Чернигове велодорожки за счет предпринимателей
- Сегодня, 12:29
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Предприниматель, депутат горсовета от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Воробьев, зарегистрировал электронную петицию, в которой предлагает отменить решение горсовета о снижении ставки налога для упрощенцев.
Напомним, что в ходе последней сессии депутаты согласились с 1 апреля на год снизить ставку единого налога для предпринимателей второй группы. Вместо 20% от минимальной зарплаты – 15%.
В абсолютных цифрах это значит, что каждый месяц такие бизнесмены будут платить в бюджет не 640, а 480 гривен.
По подсчетам Сергея Воробьева, ежемесячная экономия каждого предпринимателя в 160 гривен за год во всем Чернигове даст суммарную недостачу в 8,6 миллионов гривен.
Владелец магазина «Адреналин» также напомним, что на реализацию программы развития велосипедной инфраструктуры города не выделено ничего, а потому предложил отменить решение о снижении ставки и те самые 8,6 миллионов направить на велодорожки.
Если петиция наберет 250 электронных подписей за месяц, то местная власть должна будет ее рассмотреть и дать официальный ответ.
Напомним, что в ходе последней сессии депутаты согласились с 1 апреля на год снизить ставку единого налога для предпринимателей второй группы. Вместо 20% от минимальной зарплаты – 15%.
В абсолютных цифрах это значит, что каждый месяц такие бизнесмены будут платить в бюджет не 640, а 480 гривен.
По подсчетам Сергея Воробьева, ежемесячная экономия каждого предпринимателя в 160 гривен за год во всем Чернигове даст суммарную недостачу в 8,6 миллионов гривен.
Владелец магазина «Адреналин» также напомним, что на реализацию программы развития велосипедной инфраструктуры города не выделено ничего, а потому предложил отменить решение о снижении ставки и те самые 8,6 миллионов направить на велодорожки.
Если петиция наберет 250 электронных подписей за месяц, то местная власть должна будет ее рассмотреть и дать официальный ответ.
Источник: 0462.ua
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