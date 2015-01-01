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Бизнес на льду. Выгоден ли Чернигову каток?
- Сегодня, 13:00
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Каток, который всю зиму стоял на главной площади Чернигова, окупится за 12 лет
Городской каток с искусственным льдом, который Чернигов купил прошлой осенью, отработал этой зимой 70 рабочих дней. Средняя цена билета составляла порядка 28,5 гривен.
Общая сумма поступлений от реализации билетов составила 438 тысяч гривен. Потрачено на работу аттракциона было за это время 122 тысячи. То есть, прибыль составила 316 тысяч.
Об этом рассказал Владимир Хольченков – директор КП «Центральный парк культуры и отдыха», на балансе которого находится каток.
Напомним, что каток обошелся Чернигову в сумму 3,9 миллиона гривен. То есть, если цифры в дальнейшем будут примерно такими же, как в первый год работы, окупится аттракцион только за 12 лет.
Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко оценил эти цифры более или менее удовлетворительные. Одновременно он отметил, что предложения о дальнейших закупках любых новых аттракционов должны быть экономически оправданы и базироваться на изучении спроса и экономических расчетах.
Городской каток с искусственным льдом, который Чернигов купил прошлой осенью, отработал этой зимой 70 рабочих дней. Средняя цена билета составляла порядка 28,5 гривен.
Общая сумма поступлений от реализации билетов составила 438 тысяч гривен. Потрачено на работу аттракциона было за это время 122 тысячи. То есть, прибыль составила 316 тысяч.
Об этом рассказал Владимир Хольченков – директор КП «Центральный парк культуры и отдыха», на балансе которого находится каток.
Напомним, что каток обошелся Чернигову в сумму 3,9 миллиона гривен. То есть, если цифры в дальнейшем будут примерно такими же, как в первый год работы, окупится аттракцион только за 12 лет.
Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко оценил эти цифры более или менее удовлетворительные. Одновременно он отметил, что предложения о дальнейших закупках любых новых аттракционов должны быть экономически оправданы и базироваться на изучении спроса и экономических расчетах.
Источник: 0462.ua
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