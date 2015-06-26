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Интернет-сепаратисту из Черниговской области грозит 3 года тюрьмы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:32
  • Просмотров: 23
Интернет-сепаратисту из Черниговской области грозит 3 года тюрьмы
Агитатора террористических организаций ДНР и ЛНР задержали в Прилуках сотрудники СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали местного жителя, который через социальные сети распространял антиукраинские материалы.

Правоохранители зафиксировали, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах пропагандистские материалы, которые призывали к изменению государственной границы Украины, и популяризировали террористические организации, возникшие на оккупированных Россией районах Донбасса.

Информацию для дальнейшего распространения агитатор получал от куратора с временно оккупированных территорий.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное следствие. Максимальное наказание по указанной статье – 3 года лишения свободы.
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Источник: 0462.ua

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