4ернігів.інфо » Стрічка новин » Интернет-сепаратисту из Черниговской области грозит 3 года тюрьмы
Агитатора террористических организаций ДНР и ЛНР задержали в Прилуках сотрудники СБУ.
Сотрудники Службы безопасности Украины поймали местного жителя, который через социальные сети распространял антиукраинские материалы.
Правоохранители зафиксировали, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах пропагандистские материалы, которые призывали к изменению государственной границы Украины, и популяризировали террористические организации, возникшие на оккупированных Россией районах Донбасса.
Информацию для дальнейшего распространения агитатор получал от куратора с временно оккупированных территорий.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления.
Продолжается досудебное следствие. Максимальное наказание по указанной статье – 3 года лишения свободы.
Интернет-сепаратисту из Черниговской области грозит 3 года тюрьмы
- Сегодня, 13:32
- Просмотров: 23
Агитатора террористических организаций ДНР и ЛНР задержали в Прилуках сотрудники СБУ.
Сотрудники Службы безопасности Украины поймали местного жителя, который через социальные сети распространял антиукраинские материалы.
Правоохранители зафиксировали, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах пропагандистские материалы, которые призывали к изменению государственной границы Украины, и популяризировали террористические организации, возникшие на оккупированных Россией районах Донбасса.
Информацию для дальнейшего распространения агитатор получал от куратора с временно оккупированных территорий.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления.
Продолжается досудебное следствие. Максимальное наказание по указанной статье – 3 года лишения свободы.
Источник: 0462.ua
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