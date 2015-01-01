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Домашние матчи весной «Десна» будет проводить не в Чернигове, а в Киеве
- Сегодня, 14:03
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Пока продолжается реконструкция стадиона в Чернигове, футболисты будут принимать соперников на стадионе «Оболонь Арена».
Профессиональная футбольная лига вошла в положение «Десны» и дала разрешение на то, чтобы команда играла домашние поединки за пределами области.
Напомним, что еще в прошлом году ПФЛ указала нескольким клубам первой и второй лиг на то, что они нарушают Регламент соревнований, играя домашние матчи на стадионах вне пределов региона, в котором зарегистрированы.
В списке была и «Десна», которая из-за реконструкции футбольного поля в Чернигове провела несколько поединков в Харькове, а остальные – в Киеве.
Тогда же все эти клубы обязали до наступления весенней части чемпионата исправить ситуацию. В случае с черниговской командой, единственным подходящим вариантом было бы поле в Плысках (Борзнянский район), где выступает «Еднисть».
Однако этот вариант не слишком устраивал «Десну» по ряду причин - как организационным, так и чисто футбольным.
В итоге Черниговская областная федерация футбола заявила о невозможности проведения «Десной» матчей на поле в Плысках из-за высокой загруженности инфраструктуры стадиона – «Еднисть» весной будет выступать в чемпионате области и чемпионате Украины среди любительских команд.
В свою очередь представители черниговского клуба обратились в ПФЛ с просьбой разрешить проведение домашних матчей в весенней части чемпионата на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.
ПФЛ, изучив все обстоятельства, пошла навстречу черниговцам.
Профессиональная футбольная лига вошла в положение «Десны» и дала разрешение на то, чтобы команда играла домашние поединки за пределами области.
Напомним, что еще в прошлом году ПФЛ указала нескольким клубам первой и второй лиг на то, что они нарушают Регламент соревнований, играя домашние матчи на стадионах вне пределов региона, в котором зарегистрированы.
В списке была и «Десна», которая из-за реконструкции футбольного поля в Чернигове провела несколько поединков в Харькове, а остальные – в Киеве.
Тогда же все эти клубы обязали до наступления весенней части чемпионата исправить ситуацию. В случае с черниговской командой, единственным подходящим вариантом было бы поле в Плысках (Борзнянский район), где выступает «Еднисть».
Однако этот вариант не слишком устраивал «Десну» по ряду причин - как организационным, так и чисто футбольным.
В итоге Черниговская областная федерация футбола заявила о невозможности проведения «Десной» матчей на поле в Плысках из-за высокой загруженности инфраструктуры стадиона – «Еднисть» весной будет выступать в чемпионате области и чемпионате Украины среди любительских команд.
В свою очередь представители черниговского клуба обратились в ПФЛ с просьбой разрешить проведение домашних матчей в весенней части чемпионата на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве.
ПФЛ, изучив все обстоятельства, пошла навстречу черниговцам.
Источник: 0462.ua
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