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В армию из Чернигова отправят 150 человек

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:32
  • Просмотров: 4
В армию из Чернигова отправят 150 человек
В рамках весенней призывной кампании черниговский военкомат «забреет» полторы сотни юношей. Об этом, со ссылкой на военкома Сергея Москальца пишут «Чернігівські відомості».

Сергей Москалец сообщил, что в минувшем году задачи по призыву офицеров запаса были выполнены полностью.

Срочников во время весеннего призыва набрали 80% от запланированного, во время осеннего – 100%.

План по контрактникам перевыполнен на 10%.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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