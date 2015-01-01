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В рамках весенней призывной кампании черниговский военкомат «забреет» полторы сотни юношей. Об этом, со ссылкой на военкома Сергея Москальца пишут «Чернігівські відомості».
Сергей Москалец сообщил, что в минувшем году задачи по призыву офицеров запаса были выполнены полностью.
Срочников во время весеннего призыва набрали 80% от запланированного, во время осеннего – 100%.
План по контрактникам перевыполнен на 10%.
В армию из Чернигова отправят 150 человек
- Сегодня, 14:32
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В рамках весенней призывной кампании черниговский военкомат «забреет» полторы сотни юношей. Об этом, со ссылкой на военкома Сергея Москальца пишут «Чернігівські відомості».
Сергей Москалец сообщил, что в минувшем году задачи по призыву офицеров запаса были выполнены полностью.
Срочников во время весеннего призыва набрали 80% от запланированного, во время осеннего – 100%.
План по контрактникам перевыполнен на 10%.
Источник: 0462.ua
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