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Как следят в супермаркетах за покупателями и что любят воровать черниговцы
- Сегодня, 15:03
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Каждый день мы совершаем покупки в супермаркетах. Нет-нет, да и мелькает мысль незаметно опустить в карман баночку консервы, шоколадку или бутылочку коньячка. В полиции же регулярно задерживают граждан, которые пытались незаметно пронести что-либо из магазина.
В нашем материале мы поведаем изнанку работы охранной службы магазина, глазами сотрудницы, которая проработала там 2 недели пару лет назад.
Марина Л., назовем нашу героиню так, которая согласилась пообщаться на правах анонимности, начинает беседу с того, что работу в нашем тихом городке найти тяжеловато – это если помягче высказаться. Н
апример, на Центральном рынке некоторые хозяева считают адекватной оплату 25 гривен в день и это при рабочем дне с 10 и до 17. А если учесть стоимость проезда и чашку кофе в день, то только на буханку хлеба и хватает. И при этом они еще и желают, чтобы работник оформил ЧП на себя. И
вот, одна из приятельниц предложила поработать на подмене пару недель в охране продуктового супермаркета, пока одна из сотрудниц в отпуск сходит. Ну, я вам скажу и серпентарий там. Может, конечно, и в других торговых сетях так же – не знаю. А вот если говорить о сети «С….З», то там и подсиживают и доносят и штрафуют.
Но, обо всем по порядку. Для начала новая коллега показывала мне, как работать на специальной компьютерной программе. Чтобы вы понимали, на рабочем месте охранника установлены три монитора, на которые транслируются, записи с видеокамер в торговом зале и подсобных помещениях.
Всего 36 небольших трансляций по 12 на каждый монитор. Работать надо два через два с 10 до 23. Прийти на работу нужно чуть раньше. Электронная система контроля отработанных часов (спецпропуск). За опоздание – штраф. Ушел раньше по надобности - тоже денежное наказание. Перерыв час.
Но обязательно, даже, когда выходишь по нужде – необходимо сделать отметку в системе и эти минуты засчитываются в перерыв. Оформили меня по договору сразу, но никаких надбавок, премий и т.д. 700 грн. за две недели и баста!
Заплатили зарплату вовремя, что плюс для этого предприятия. Кстати, у всех остальных продавцов кассиров охраны зарплата была 1400 гривен месяц, больше получало лишь начальство.
Помниться, я вышла на остановку за мороженным, понятно, что отметилась, но получила нагоняй. Не предупредила заведующую магазином о своей отлучке, хотя сделала все по инструктажу – сказала начальнику охраны. Меня, конечно, не оштрафовали – ведь была на подмене и было не известно буду ли я трудиться в их сети в дальнейшем.
Над начальником охраны магазина, был начальник охраны нескольких магазинов (наш был бывшим сотрудником правоохранительных органов), а над ним еще один. Все как в индейской поговорке: «У белого человека слишком много начальников». От себя добавлю: и каждый делает все возможное, чтобы «полюбить» твой мозг.
Что же касается самой охраны, то в зале работали мужчины, за пультом – женщины. Это где-то от 4 до 6 человек, в общем. Но возвращаясь к так называемому собеседованию, скажу – ничего страшного, если ты научился пользоваться инструкцией к своему мозгу. Это как в технике, вроде она у тебя есть, но ты в обращении с ней, как макака с гранатой.
Был у нас один такой охранник, который путал слово «шоколадка» со словом «конфета», а чай с кофе. Он проработал полтора месяца. Подноготную тоже не проверяют – легко устроиться ранее судимым.
Уж не припомню, как звали этого парня, но он «залетел» в «С…Ме». Когда его оттуда выгнали, перебазировался в «С…З». Вкратце: пока меня не было на посту «прихватизировал» из кассы несколько пачек дорогих сигарет. А уже под вечер, на «элитке» (отдел с дорогим алкоголем и табаком), несколько заправок для кальяна, несколько пачек сигар и бутылочку пятизвездочного коньяка.
На те времена сумма была около 400 грн. Увидели. После смены проверили. Поймали. Правда, воришка утверждал, что ему дал какой-то друг на сохранение. Уволили его по собственному желанию, без сохранения зарплаты. Парень не предоставил чеков за товар.
На всех товарах, что берут работники супермаркета для себя я должна была расписываться. И эти чеки должны были сохраняться до конца смены и выхода работника из магазина.
Однажды в мою смену в магазина пришла самая пожилая мама Украины Валентина Подвербная.
Ее дочь набила полные карманы различными конфетами. Когда же мои коллеги попробовали остановить женщину с ребенком, то последняя разразилась бранью, организовывав самое настоящее показательное выступление.
Малыша при этом упала на пол и вторила ей, дрыгая ногами. Все это происходило при представителях полиции.
Скажу, что краж зимой больше, в карманах покупателей оседает мелочевка: стики с кофе, шоколадки, зажигалки и т.д., из-за верхней одежды сложнее уследить. Воруют все, даже очень и очень прилично одетые граждане. И ты даже иногда знаешь, кто и что потянет.
В конце месяца всегда был переучет и недостачи делили на всех работников магазина. Так, что если бы я работала на постоянной основе, то мне пришлось бы выкладывать свои кровные.
Если же кассир пробивает товар, а потом у покупателя не хватает денег или работник пробил товар другого человека, то всегда зовется охранник, потому что для отмены данного действия требуется специальный ключ, а такие есть только у охраны, во избежание нечестных действий со стороны кассира.
Что же касается перерыва, то кушать надо на рабочем месте, это понятно, потому как любое хождение в «думательную комнату» или купить на кассе сигареты – это ущерб рабочему времени. А место – это небольшая каморка, так называемый «аквариум», где ни окон, ни кондиционера, жара неимоверная, дышать нечем.
Правда, в отличии от продавцов и кассиров я могла сидеть в своей клетке (комнатка 2 на 2 м.) в чем придется, форма от охраны на пульте – не подразумевается.
После смены я должна была проверять сумки и карманы женщин работников магазинов, а начальник охраны – мужчин. Потом пересчет, точнее сверка чеков и суммы денег в кассе. Если недостача – платил кассир.
Дальше развозка. Был момент, когда мы чуть не поседели. Приехал водитель, который просто вывалился из машины после выпитого, пришлось выходить из ситуации и вызывать другого.
Но хуже всего это интриги непосредственно в самом магазине, складывалось впечатление, что я на роль фаворитки короля-солнце мечу, а не на оператора видеонаблюдения. М
оя напарница (другая смена) распускала обо мне всякие слухи, потому что на это место мечтала устроить свою куму. Причем эти веселые рассказы не были ни на чем основаны: устраивала дебоши в свои выходные под магазином, приходила проверяла мои «косяки», где я обедаю, что ем. Потом строчила доносы начальнику нескольких магазинов, как сосед в КГБ, позарившийся на твою квартиру.
Я спокойно ушла из этого супермаркета через две недели, после 12-часового рабочего дня за мониторами у меня начало садиться зрение. А вот мужчины-охранники жалуются на ноги – 12 часов без права присесть.
А что больше всего меня шокировало, так это, что приказали смешивать салаты в один пакет. Поясню, после 9 часов вечера на салаты и определенные виды пирожных идут скидки. Если они не продаются, их выносят в мусорные баки. Определенные виды людей уже там дежурят и набирают бесплатную еду. Поэтому, чтобы не помогать бедствующим и не терять выручку был отдан такой приказ.
После увольнения у меня ни разу не возникло желания еще раз поработать в этой фирме. От себя могу сказать, что работа в продуктовых магазинах возможна лишь от безысходности.
В нашем материале мы поведаем изнанку работы охранной службы магазина, глазами сотрудницы, которая проработала там 2 недели пару лет назад.
Марина Л., назовем нашу героиню так, которая согласилась пообщаться на правах анонимности, начинает беседу с того, что работу в нашем тихом городке найти тяжеловато – это если помягче высказаться. Н
апример, на Центральном рынке некоторые хозяева считают адекватной оплату 25 гривен в день и это при рабочем дне с 10 и до 17. А если учесть стоимость проезда и чашку кофе в день, то только на буханку хлеба и хватает. И при этом они еще и желают, чтобы работник оформил ЧП на себя. И
вот, одна из приятельниц предложила поработать на подмене пару недель в охране продуктового супермаркета, пока одна из сотрудниц в отпуск сходит. Ну, я вам скажу и серпентарий там. Может, конечно, и в других торговых сетях так же – не знаю. А вот если говорить о сети «С….З», то там и подсиживают и доносят и штрафуют.
Но, обо всем по порядку. Для начала новая коллега показывала мне, как работать на специальной компьютерной программе. Чтобы вы понимали, на рабочем месте охранника установлены три монитора, на которые транслируются, записи с видеокамер в торговом зале и подсобных помещениях.
Всего 36 небольших трансляций по 12 на каждый монитор. Работать надо два через два с 10 до 23. Прийти на работу нужно чуть раньше. Электронная система контроля отработанных часов (спецпропуск). За опоздание – штраф. Ушел раньше по надобности - тоже денежное наказание. Перерыв час.
Но обязательно, даже, когда выходишь по нужде – необходимо сделать отметку в системе и эти минуты засчитываются в перерыв. Оформили меня по договору сразу, но никаких надбавок, премий и т.д. 700 грн. за две недели и баста!
Заплатили зарплату вовремя, что плюс для этого предприятия. Кстати, у всех остальных продавцов кассиров охраны зарплата была 1400 гривен месяц, больше получало лишь начальство.
Помниться, я вышла на остановку за мороженным, понятно, что отметилась, но получила нагоняй. Не предупредила заведующую магазином о своей отлучке, хотя сделала все по инструктажу – сказала начальнику охраны. Меня, конечно, не оштрафовали – ведь была на подмене и было не известно буду ли я трудиться в их сети в дальнейшем.
Над начальником охраны магазина, был начальник охраны нескольких магазинов (наш был бывшим сотрудником правоохранительных органов), а над ним еще один. Все как в индейской поговорке: «У белого человека слишком много начальников». От себя добавлю: и каждый делает все возможное, чтобы «полюбить» твой мозг.
Что же касается самой охраны, то в зале работали мужчины, за пультом – женщины. Это где-то от 4 до 6 человек, в общем. Но возвращаясь к так называемому собеседованию, скажу – ничего страшного, если ты научился пользоваться инструкцией к своему мозгу. Это как в технике, вроде она у тебя есть, но ты в обращении с ней, как макака с гранатой.
Был у нас один такой охранник, который путал слово «шоколадка» со словом «конфета», а чай с кофе. Он проработал полтора месяца. Подноготную тоже не проверяют – легко устроиться ранее судимым.
Уж не припомню, как звали этого парня, но он «залетел» в «С…Ме». Когда его оттуда выгнали, перебазировался в «С…З». Вкратце: пока меня не было на посту «прихватизировал» из кассы несколько пачек дорогих сигарет. А уже под вечер, на «элитке» (отдел с дорогим алкоголем и табаком), несколько заправок для кальяна, несколько пачек сигар и бутылочку пятизвездочного коньяка.
На те времена сумма была около 400 грн. Увидели. После смены проверили. Поймали. Правда, воришка утверждал, что ему дал какой-то друг на сохранение. Уволили его по собственному желанию, без сохранения зарплаты. Парень не предоставил чеков за товар.
На всех товарах, что берут работники супермаркета для себя я должна была расписываться. И эти чеки должны были сохраняться до конца смены и выхода работника из магазина.
Однажды в мою смену в магазина пришла самая пожилая мама Украины Валентина Подвербная.
Ее дочь набила полные карманы различными конфетами. Когда же мои коллеги попробовали остановить женщину с ребенком, то последняя разразилась бранью, организовывав самое настоящее показательное выступление.
Малыша при этом упала на пол и вторила ей, дрыгая ногами. Все это происходило при представителях полиции.
Скажу, что краж зимой больше, в карманах покупателей оседает мелочевка: стики с кофе, шоколадки, зажигалки и т.д., из-за верхней одежды сложнее уследить. Воруют все, даже очень и очень прилично одетые граждане. И ты даже иногда знаешь, кто и что потянет.
В конце месяца всегда был переучет и недостачи делили на всех работников магазина. Так, что если бы я работала на постоянной основе, то мне пришлось бы выкладывать свои кровные.
Если же кассир пробивает товар, а потом у покупателя не хватает денег или работник пробил товар другого человека, то всегда зовется охранник, потому что для отмены данного действия требуется специальный ключ, а такие есть только у охраны, во избежание нечестных действий со стороны кассира.
Что же касается перерыва, то кушать надо на рабочем месте, это понятно, потому как любое хождение в «думательную комнату» или купить на кассе сигареты – это ущерб рабочему времени. А место – это небольшая каморка, так называемый «аквариум», где ни окон, ни кондиционера, жара неимоверная, дышать нечем.
Правда, в отличии от продавцов и кассиров я могла сидеть в своей клетке (комнатка 2 на 2 м.) в чем придется, форма от охраны на пульте – не подразумевается.
После смены я должна была проверять сумки и карманы женщин работников магазинов, а начальник охраны – мужчин. Потом пересчет, точнее сверка чеков и суммы денег в кассе. Если недостача – платил кассир.
Дальше развозка. Был момент, когда мы чуть не поседели. Приехал водитель, который просто вывалился из машины после выпитого, пришлось выходить из ситуации и вызывать другого.
Но хуже всего это интриги непосредственно в самом магазине, складывалось впечатление, что я на роль фаворитки короля-солнце мечу, а не на оператора видеонаблюдения. М
оя напарница (другая смена) распускала обо мне всякие слухи, потому что на это место мечтала устроить свою куму. Причем эти веселые рассказы не были ни на чем основаны: устраивала дебоши в свои выходные под магазином, приходила проверяла мои «косяки», где я обедаю, что ем. Потом строчила доносы начальнику нескольких магазинов, как сосед в КГБ, позарившийся на твою квартиру.
Я спокойно ушла из этого супермаркета через две недели, после 12-часового рабочего дня за мониторами у меня начало садиться зрение. А вот мужчины-охранники жалуются на ноги – 12 часов без права присесть.
А что больше всего меня шокировало, так это, что приказали смешивать салаты в один пакет. Поясню, после 9 часов вечера на салаты и определенные виды пирожных идут скидки. Если они не продаются, их выносят в мусорные баки. Определенные виды людей уже там дежурят и набирают бесплатную еду. Поэтому, чтобы не помогать бедствующим и не терять выручку был отдан такой приказ.
После увольнения у меня ни разу не возникло желания еще раз поработать в этой фирме. От себя могу сказать, что работа в продуктовых магазинах возможна лишь от безысходности.
Источник: 0462.ua
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